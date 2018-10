“Traseul” pacientului cu Hepatita C, explicat de dr. Otilia Balanescu, seful sectiei “Boli Infectioase” Vaslui

Informatii foarte importante pentru pacientii cu Hepatita C din judetul Vaslui s-au spus ieri, intr-o emisiune de televiziune transmisa in direct la TVR Iasi si intitulata “Vaslui stie de Hepatita C”, la care au participat un reputat medic al judetului Vaslui, dr. Otilia Balanescu, medic primar, sef sectie “Boli Infectioase”, conf. dr. Mihnea Hurmuzache, director medical la Spitalul de Boli Infectioase Iasi si dr. Roxana Chiruta, medic de familie.

Dr. Otilia Balanescu, medic primar, sef sectie Boli Infectioase Vaslui: “in Vaslui exista o incidenta mai mare a infectiei in rândul populatiei, chiar si decât decât media pe tara. Lotul cel mai mare de pacienti infectati cu acest virus este cuprins in intervalul de vârsta 40- 65 de ani si care in antecedentele lor au primit niste transfuzii de sânge inainte de 1995. De atunci a inceput testarea sângelui si a derivatelor de sânge, deci nu ne mai intâlnim cu aceasta cale de transmitere.

Circuitul pacientului cu Hepatita C din Vaslui este urmatorul: este trimis de medicul de familie, se adreseaza sectiei noastre, unde avem posibilitatea sa investigam prin servicii de tip < >, se face un consult clinic, se fac analize, o prima testare pentru virusurile hepatitice, iar daca se confirma un astfel de test, de regula noi il repetam printr-o tehnica superioara. Daca si acel test este pozitiv, confirmam cazul, iar pacientul urmeaza mai departe traseul. Acest lucru inseamna ca avem anticorpii anti-virus C prezenti, iar atunci efectuam o viremie. Daca aceasta este detectabila, trimitem apoi pacientii Spitalul Clinic de Boli Infectioase. Deja am inceput sa trimitem pacientii, au fost introdusi in acest program, unde sunt continuate investigatiile clinice, care se fac gratuit.

Tratamentul inovator despre care vorbim trebuie insa acompaniat si de un stil de viata sanatos. Acest lucru inseamna o alimentatie sanatoasa si o viata echilibrata.”

Dr. Mihnea Hurmuzache, director medical la Spitalul de Boli Infectioase Iasi: “Din nefericire, nu exista vaccin pentru acest tip de infectie… Ca atare, poate informarea pe scara mai larga si in rândul populatiei tinere ar fi foarte, foarte importanta. Dar imbucurator este ca, desi vaccin nu avem, avem terapii cu eficienta de aproape 100 la suta. Avem vindecari la aproape toti pacientii cu Hepatita C la momentul actual. Afectarea nu este doar a ficatului, in infectia cu virusul C. Sunt foarte multe manifestari extra-hepatice: rinichi, vascular, neurologic, care, cu tratamentul acesta, pot fi stopate din evolutie.”

Dr. Roxana Chiruta, medic de familie Iasi: “in acest moment, putem testa decontat de Casa de Asigurari de Sanatate, implicit cu bilet de trimitere, depistarea virusului C. Este inca mic totusi numarul celor care vin si solicita testarea de bunavoie, de la sine, datorita unei informari.”