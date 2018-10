Transport si iluminat public mai eficiente: Noi proiecte pentru dezvoltarea Vasluiului

Municipalitatea vasluiana a demarat implementarea a doua noi proiecte, privind eficientizarea si extinderea sistemului de iluminat public, respectiv extinderea sistemului de transport In comun, care, dupa finalizare, ar putea face mai civilizat traiul locuitorilor. Primii pasi au fost deja facuti, prin trecerea In domeniul public al municipiului a terenurilor afectate de aceste investitii, respectiv terenurile de la marginea strazilor ori aleilor dintre blocuri.

Saptamana trecuta, consilierii municipali au fost convocati Intr-o sedinta de Indata care, chiar daca a avut un singur punct pe ordinea de zi si a durat doar un sfert de ora, s-a dovedit a fi importanta pentru strategia de dezvoltare si modernizare a orasului, asa cum a fost aceasta gandita de municipalitate. Astfel, s-a aprobat Insusirea In domeniul public a municipiului Vaslui a nu mai putin de 112 suprafete de teren de diferite dimensiuni, situate In diferite zone a orasului. In cele mai multe cazuri, este vorba de spatiile verzi de-a lungul strazilor ori aleilor, inclusiv terenurile dintre blocuri, In conditile In care acestea nu sunt proprietate privata. Acesta este primul pas In implementarea efectiva a doua proiecte gandite de municipalitate si care fac parte din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a municipiului Vaslui pentru perioada 2014 – 2023. Un prim astfel de proiect vizeaza “Imbunatatirea si extindere a rutelor, traseelor, statiilor si vehiculelor de transport de calatori, mentenanta si monitorizarea sistemului de transport public integrat din municipiul Vaslui”, proiect In valoare de peste 20 de milioane de euro, care are drept termen final de implementare anul 2023. Proiectul, cuprins In Planul de Mobilitate Urbana, vizeaza modernizarea si extinderea traseului de transport ecologic din municipiul Vaslui, prin extinderea liniei de transport public ecologic pana In zona Koket (strada Gheorghe Doja), construirea unor statii noi pentru transport public ecologic si realizarea statiilor de redresare troleibuz, modernizarea statiilor de calatori existente, prin amenajarea de locuri pentru asteptare, ghisee de bilete, panouri de informare cu afisaj electronic, harti ale traseelor, rampe pentru persoanele cu dizabilitati motorii etc. In plus, se va face reamenajarea spatiilor verzi si a spatiilor publice sau pietonale si, acolo unde permite spatiul, vor fi realizate alveole pentru accesarea statiilor de calatori pentru transportul public. Tot In cadrul acestui proiect se doreste extinderea traseului de transport public ecologic de calatori, pentru realizarea legaturii, pe strada Castanilor, cu liceele Stefan Procopiu, Ion Mincu si locuintele din zona Delea, extinderea transportului public ecologic de calatori si crearea infrastructurii necesare acestuia pe zona cuprinsa Intre Nodul Intermodal si Zona Industriala, inclusiv modernizarea caii rutiere deservite de transportul public de calatori pe aceasta zona.

Un alt obiectiv al proiectului este modernizarea parcului auto de transport public local, prin achizitia de mijloace de transport ecologice si realizarea de statii de alimentare pentru aceste vehicule, In situatia achizitiei de autobuze

hibride/electrice, inclusiv implementarea sistemelor de transport inteligente (STI) dedicate transportului public. Este vorba de sistemul de monitorizare video, sisteme de localizare a vehiculelor de transport public prin senzori de detectare si dotarea centrului de comanda pentru managementul traficului cu componente specifice, achizitia softurilor necesare monitorizarii calatoriilor, cu implementarea sistemului de e-ticketing (sistem automat de taxare automata cu card contactless, interconectarea serviciilor smart card si acordarea de facilitati tarifare etc).

Un al doilea proiect, “Extinderea, modernizare si cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Vaslui”, are ca termen maxim de implementare tot anul 2023 si vizeaza extinderea iluminatului public, Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele eficiente energetic si implementarea unui sistem de telegestiune. “Performanta energetica scazuta a actualului sistem de iluminat public, conduce la o calitate redusa a acestui serviciu, la consumuri energetice ridicate si la costuri mari suportate de administratie cu acest serviciu. Prin implementarea acestui proiect, al carui cost estimat este de 1,5 milioane euro, “se va realiza cresterea eficientei energetice si promovarea utilizarii energiilor regenerabile”, se arata In documentatie. Fondurile necesare implementarii celor doua proiecte vor fi atrase de la Uniunea Europeana In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, arata municipalitatea vasluiana.