Teme-te de DRDP chiar si cand iti face daruri: CJ poate primi in folosinta gratuita patru freze… antice!

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, este dispusa sa cedeze Consiliului Judetean Vaslui un numar de patru freze de zapada, pentru o perioada de 5 ani, care se vor alatura celor sapte astfel de utilaje aflate in exploatarea SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Vaslui. Toate bune si frumoase, numai ca cele patru utilaje au o varsta respectabila, cel mai vechi avand aproape 50 de ani de cand au fost fabricate!

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi s-a aratat dispusa sa cedeze in folosinta gratuita, pe o perioada de cinci ani, un numar de 4 freze de zapada marca ZIL. Propunerea a fost luata in considerare de conducerea CJ Vaslui, care o va supune spre aprobare consilierilor judeteni, la proxima sedinta, cea de miercuri, 31 octombrie. Este vorba de trei freze, cu o putere de 202 kw, cu masa maxima de 8.900 kg si motoare cu capacitate cilindrica de 19.100 cmc, si o a patra freza, ceva mai mare, cu masa maxima de 10.900 kg, numai bune pentru a dezapezi drumurile judetene si chiar cele comunale. Ele sunt binevenite, cu atat mai mult cu cat SC LDP SA Vaslui, societatea care are in atributii dezapezirea drumurilor judetene, dispune doar de 7 astfel de freze de zapada cu care, teoretic, ar trebui sa mentina in stare de functionare cei 935 de kilometri de drumuri judetene.

Exista insa o problema! Chiar in adresa prin care se oferea sa cedeze in comodat utilajele, prin directorul DRDP Iasi, Ovidiu Mugurel Laicu, mentiona ca “pentru aceste autofreze va trebui sa asigurati deserventi in vederea utilizarii lor in conditii optime”. Cu alte cuvinte, respectivele freze au nevoie serioasa de reparatii si piese de schimb pentru a putea fi folosite la capacitate. Nici nu este de mirare, cata vreme utilajele in cauza au o vechime apreciabila, cea mai “noua” fiind fabricata in 1987, iar cea mai batrana implinind venerabila varsta de 48 de ani de la fabricatie. Celelalte doua freze sunt din 1978, respectiv 1983, iar de atunci, in mod sigur, au fost folosita la intreaga capacitate pentru a dezapezi drumurile patriei! Pe langa faptul ca, pentru a reintra in functiune, utilajele in cauza ar putea avea nevoie de reparatii serioase, ele vor trebui intretinute in stare de functionare pe toata toata durata contractului, pe cheltuiala si din bugetul judetului. Mai mult, o prevedere de la articolul 4 a contractului de comodat care, inainte de a fi semnat, urmeaza a fi aprobat de consilierii judeteni, da dreptul comodatorului, DRDP Iasi, “sa i se asigure de catre comodant (CJ Vaslui, n.r.) folosinta bunului pe toata durata contractului”! Cu alte cuvinte, in caz de nevoie, frezele pot fi luate de catre DRPD Iasi pentru a fi folosite, oriunde, dupa ce vor fi reparate pe banii vasluienilor. O adevarata afacere!