Tantarii au mai facut o victima in judet: Al treilea caz de infectie cu virusul West Nile!

Dupa ce, în a doua parte a lunii septembrie, au fost înregistrate primele doua îmbolnaviri din judet cauzate de infectia cu virusul West Nile transmis prin întepatura de tantar, saptamana trecuta, a fost luat în evidenta un al treilea caz de meningita din judet. Pacientul este un husean de 63 de ani, internat în spital spre finele lunii si transferat la Iasi, cateva zile mai tarziu.

Conform datelor furnizate de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în perioada 2 mai – 10 octombrie, la nivel national au fost înregistrate 268 de cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile, fiind înregistrate 38 de decese la pacienti care prezentau co-morbiditati. Numai în saptamana 3-10 octombrie, au fost confirmate 12 cazuri noi de meningite/meningo-encefalite cu virus West Nile, dintre care unul în judetul Vaslui. Este vorba despre a treia îmbolnavire confirmata în judet, persoana infectata fiind un husean de 62 de ani.

„Al treilea caz de infectie cu virusul West Nile din judetul Vaslui s-a înregistrat la o persoana de sex masculin, în varsta de 62 ani, din mediul urban. Pacientul a fost internat în luna septembrie într-o unitate sanitara din judet, ulterior, fiind transferat la Iasi. Conform metodologiei de supraveghere a infectiei cu virus West Nile, pacientul a fost investigat cu laboratorul si rezultatele analizelor au confirmat infectia cu virusul West Nile”, ne-a declarat Mihaela Vlada, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Vaslui.

În ceea ce priveste primele doua cazuri de îmbolnavire din judet, este vorba despre o femeie de 81 de ani, din mediul rural, si un barbat de 63 de ani, din mediul urban. Femeia a fost internata la sfarsitul lunii august într-o unitate sanitara din judet cu diagnosticul meningita virala. Conform metodologiei de supraveghere a infectiei cu virus West Nile, pacienta a fost investigata cu laboratorul si rezultatele analizelor au confirmat infectia cu virusul West Nile. A prezentat o forma usoara de boala, fiind în prezent externata. Iar barbatul de 63 de ani a fost internat pe 15 septembrie la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, iar pe 19 septembrie a fost transferat la o clinica din Iasi. Si în acest caz, pacientul a fost investigat cu laboratorul si rezultatele analizelor au confirmat infectia cu virusul West Nile.

Infectia cu virusul West Nile este o boala infectioasa produsa de virusul West Nile (VWN) care este transmis prin întepatura de tîntar si care nu se transmite de la om la om. În general, opt din zece persoane care au West Nile nu au simptome. Acestea pot debuta în primele 15 zile din momentul în care au fost întepate de tîntar. Simptomele usoare pot include: febra, cefalee, senzatie de oboseala, lipsa poftei de mancare, dureri în tot corpul, eruptie cutanata, de obicei pe piept, si umflarea ganglionilor limfatici. În general, un om din 150 poate cunoaste o forma grava a bolii, ce poate duce la umflarea creierului (encefalita), a maduvei spinarii (mielita) sau a tesuturilor din jurul creierului si maduvei spinarii (meningita). Se manifesta prin: cefalee severa, febra mare, stare de confuzie, convulsii, slabiciune musculara sau paralizie si coma.

Ce trebuie sa stim despre tantari?

Tantarii transmit agenti patogeni care produc îmbolnaviri la om si la animale. Pentru a-si depune ouale, femelele de tantari se hranesc cu sange. În timp ce se hranesc cu sange, ele se infecteaza cu agenti patogeni de la om sau animale ori îi transmit acestora. Tantarii traiesc si se dezvolta în preajma noastra, unde îi gasim fie sub forma de larve (oua), fie sub forma adulta. Larvele se gasesc în apa acumulata în subsolurile blocurilor; în apa care nu se scurge din canalizarea înfundata; în baltile care se formeaza în apropierea locuintelor, din apa care curge din conductele sparte si din alte instalatii neîntretinute; în apa de ploaie pastrata în butoaie/vase în curte; în apa acumulata în recipiente vechi aruncate la întamplare în preajma locuintelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucarii, etc); în apa din gropile si santurile de pe santiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalatii. Tantarii adulti zboara în preajma locuintelor, mai ales dimineata devreme sau în amurg, cautand posibilitatea de a se hrani cu sange, asa ca intra în locuinte prin ferestrele lasate deschise, prin casa scarilor, prin orificiile de aerisire unde pot ramane peste noapte. În timpul zilei, se adapostesc în locuinte, subsoluri, poduri, cotete, grajduri, magazii, frunzisul copacilor, etc.

Cum putem împiedica tantarii sa se înmulteasca în preajma noastra?

– prin evacuarea apei din subsoluri;

– prin repararea instalatiilor de apa si canalizare din subsoluri si din apropierea locuintelor;

– prin renuntarea la pastrarea apei în butoaie în curte sau acoperindu-le bine cu capace potrivite pentru a le proteja de accesul tantarilor;

– prin evitarea aruncarii la întamplare a obiectelor care nu ne mai trebuie si în care apa poate stagna (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucarii, etc);

– prin îndepartarea permanenta a gunoaielor menajere în care se adapostesc tantarii.

Cum putem evita întepaturile de tantari?

– purtand îmbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi, daca iesim seara din locuinte sau iesim seara în parc la plimbare sau cand mergem în padure, la pescuit, în Delta, etc.;

– utilizand substante chimice repelente împotriva tantarilor comercializate în farmacii (DEET, icaridin/picardin, IR 3535), în concordanta cu instructiunile de pe eticheta, pe care sa le aplicam pe partile descoperite ale corpului;

– împiedicand patrunderea tantarilor în casa (plase de protectie la ferestre/usi);

– utilizand substante insecticide în locuinta si în jurul locuintei;

– utilizand în locuinta aerul conditionat;

– utilizand plase împotriva tantarilor în jurul paturilor în cazul în care nu sunt disponibile celelalte masuri mentionate anterior sau daca dormiti în aer liber;

– acoperind patutul copilului sau caruciorul cu plase împotriva tantarilor.