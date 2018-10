Sloganul „România 100”, un act de sabotaj!

Prezent la Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice „Acta Moldaviae Meridionalis” de la Vaslui, profesorul Catalin Turliuc a atras atentia guvernantilor ca sloganul „România 100” reprezinta un act de sabotaj, promovând eronat ideea ca România are doar 100 de ani de existenta statala.

Dascalul iesean le cere guvernantilor sa remedieze problema, pentru ca generatiile tinere sa cunoasca adevarul. El a mai solicitat ca Centenarului Marii Uniri sa-i fie dedicati mai multi ani, astfel încât sa fie promovate cu adevarat momentele care au condus la înfaptuirea unirii de la 1 decembrie 1918. „România 100 nu înseamna nimic. Absolut nimic. România, asa cum domniile voastre stiti ca nu este de 100 de ani, pentru orice strain care nu cunoaste si vede aceasta sigla pe un document oficial sau pe un afis stradal, întelege ca România înseamna Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, care a reaparut pe harta, Cehoslovacia care a aparut pe harta, si ca acest stat, aceasta natiune are o suta de ani. Este un act de sabotaj, as putea spune, daca n-as acuza prostia si nepriceperea celor care au adoptat un asemenea slogan. În loc sa fie scris Centenarul Marii Uniri, si acela care din pacate a rezistat doar 22 de ani, s-a adoptat aceasta formula, care este împotriva intereselor nationale ale României”, a spus prof.univ. Catalin Turlui, de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi.

Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” a organizat cea de-a 41-a editie a Sesiunii Nationale de Comunicari Stiintifice „Acta Moldaviae Meridionalis”. Editia din acest an a adus la Vaslui peste 100 de istorici, cercetatori, cadre universitare din tara, dar si din Spania, Ucraina si Republica Moldova.

„Editia din acest an este dedicata Primului Razboi Mondial si Centenarului Marii Uniri, activitatea fiind înscrisa în programul Centenarului Marii Uniri al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale”, a precizat Ramona Mocanu, directorul muzeului vasluian.

Evenimentul, organizat de Muzeul Judetean „Stefan cel Mare”, a debutat cu o serie de comunicari în plen, unde cercetatorul stiintific dr. Sorin Cristescu, de la Institutul pentru Studii Politice de Aparare si Istorie Militara Bucuresti, a prezentat lucrarea „România în contextul diplomatic si militar al Primului Razboi Mondial”, urmat de profesorul universitar dr. Catalin Turliuc din partea Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi, cu lucrarea „Marea Unire a românilor – semnificatii istorice”. Comandorul aviator dr. Janel Tanase, Statul Major al Fortelor Terestre a sustinut o lucrare de interes local: „Destine aeronautice vasluiene. Zburatori vasluieni ai României Mari”.

Activitatea a continuat cu lansarea Anuarului Muzeului Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui, „Acta Moldaviae Meridionalis”, prezentat de prof. dr. Ramona Maria Mocanu. Volumul din acest an este înscris, de asemenea, în cadrul Programului „Centenarului Marii Uniri” al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.

Discutiile la simpozion au continuat pe sectiuni, la care au participat profesori universitari, istorici si muzeografi din tara.