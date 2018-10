Senatorul Ion Hadarca, clarificari pe o tema mai mult decat actuala: invatamantul dual

Pe 11 octombrie, Senatul a adoptat tacit proiectul Legii 440/09.07.2018 pentru aprobarea OUG nr. 59/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania, structura care se va ocupa se va ocupa, sub coordonarea directa a institutiei Primului-ministru, de tot ce inseamna formarea profesionala fortei de munca tinere in cadrul intreprinderilor.

Formarea profesionala initiala in sistem dual este o alternativa optima pentru operatorii economici care au nevoie de forta calificata de munca la standarde actuale si care doresc sa se implice cu toate resursele necesare in pregatirea viitorilor angajati. „Din nefericire, scoala profesionala clasica, judecand si dupa realitatile judetului Vaslui, a suferit, dupa 1989, multe modificari care au adus in derizoriu invatarea unei meserii utile. in schimb, scoala profesionala in sistem dual, dupa model german, isi dovedeste de un secol eficienta. Se creeaza impresia ca proverbul romanesc «Meseria este bratara de aur la casa omului» si l-au insusit mai bine germanii decat romanii… Nu trebuie sa inventam nimic, doar sa adaptam aceasta forma de invatamant mediului economic, aflat acum in expansiune, imbunatatind cadrul legislativ actual”, argumenteaza senatorul ALDE de Vaslui Ion Hadarca.

Avantajele adaptarii cadrului legislativ la realitatile mediului economic actual ar fi, continua parlamentarul citat, evidente: eminenta specializarii, implicarea IT-ului, revigorarea treptata a „industriilor vestejite si diminuarea hemoragiei de cadre calificate”.

De mentionat ca in Comisia Parlamentara de fond s-a discutat despre partajarea institutionala a responsabilitatilor la formarea elevilor, respectiv a absolventi de gimnaziu. „Obiectia principala era formarea paralelismului ministerial si pericolul periclitarii procesului general de invatamant. Fals! Educatia generala, cultura de specialitate, curricula, standardele de pregatire practica, planurile de invatamant raman apanajul Ministerului Educatiei Nationale. Autoritatea Nationala pentru invatamantul Dual se va ocupa, sub coordonarea directa a institutiei Primului-ministru, de tot ce inseamna formarea in cadrul intreprinderilor: evidenta contractelor de formare profesionala, monitorizarea formarii in intreprinderi, autorizarea, acreditarea si monitorizarea firmelor implicate in formarea profesionala in sistem dual, sprijinul si consultanta pentru firmele si formatorii implicati si, nu in ultimul rand, organizarea sistemului de examinare si certificarea pregatirii in intreprindere”, a explicat ion Hadarca.

Important de subliniat faptul ca autorizarea si acreditarea sunt cerute chiar de companiile care investesc acum in acest tip de pregatire, tocmai pentru a nu dilua si a nu duce in derizoriu modelul dual, atat de apreciat si respectat in mediul economic european.

Ion Hadarca a clarificat si presupunerea – gresita – ca Autoritatea „ar lua painea” scolilor profesionale. „Momentan, avem un singur modul, la Brasov; restul sunt clase de invatamant profesional in cadrul liceelor tehnologice. Este normal sa fie subliniat si promovat rolul autonom al Autoritatii in mediul economic pentru dezvoltarea invatamantului dual, atata timp cat operatorul isi selecteaza elevii in baza unui examen si/sau interviu, urmand sa investeasca 3 ani in formarea acestuia, avand ca partener si o scoala de stat, care ii ofera elevului cultura generala. Arondata simbolic institutiei Primului-ministru, Autoritatea va putea colabora cu toate ministerele de linie. Nemaiavand astazi meseriasii de alta data, acum, este momentul sa consolidam aceasta forma de invatamant, in care Autoritatea va fi liantul dintre mediul educational si cel economic”, a conchis Ion Hadarca, senator ALDE de Vaslui.