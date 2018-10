Se reia Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate: Se apropie alegerile, se pregatesc pomenile electorale!

Dupa doi ani in care cei mai nevoiasi romani nu au mai primit ajutoarele alimentare acordate de UE si distribuite de Guvernul Romaniei, anul viitor se pare ca va fi reluat Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Coincidenta sau nu, alimentele si produsele igienice de baza vor ajunge la cei mai saraci dintre romani in anii in care se vor desfasura cele doua scrutine pentru alegerea europarlamentarilor si a presedintelui Romaniei, apoi, in 2020, a autoritatilor publice locale si a parlamentarilor.

Guvernul Romaniei a adoptat recent o Hotarare in vederea implementarii Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane precum si cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari pentru distribuirea de ajutoare alimentare si produse de igiena si asistenta tehnica necesara acestei ample operatiuni. HG 784/2018 a fost publicata deja in Monitorul Oficial in data de 8 octombrie, dandu-se cale libera implementarii unui program de care, anual, beneficiau circa 4 milioane de romani, intrerupt de fostul guvern tehnocrat, care a „uitat” sa acceseze fondurile europene necesare.

Practic, se reia astfel Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, prin care cei mai saraci romani primeau ajutoare alimentare de la Uniunea Europeana, celebrele pachete cu faina, ulei, conserve etc., care se imparteau, in fiecare an, persoanelor si familiilor cu venituri reduse. Conform actului normativ mentionat, prin noul POAD vor fi ajutate cu produse alimentare, dar si, in premiera, cu produse de igiena de baza, detergent, pasta de dinti, sapun etc., mai multe categorii de persoane defavorizate. Este vorba de beneficiari ai venitului minim garantat, beneficiari ai alocatiei de sustinere a familie si persoanele cu handicap grav si accentuat, adulti si copii, care nu beneficiza de ingrijire in servicii sociale in regim rezidential, publice sau private. Vor mai beneficia de aceste ajutoare si persoane aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, insa numai in cazul in care exista stocuri de alimente dupa epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare de beneficiari.

Ca si pana acum, pachetele de alimente si produse de igiena vor fi ridicate de la centre de distribuire ale unitatilor administrativ-teritoriale, pe baza unor liste ce vor fi distribuite catre primarii, pe baza propunerilor primarilor. in cazul in care, la momentul distribuirii pachetelor, vor mai fi si alti potentiali beneficiari care initial nu corespundeau criteriilor, acestia vor beneficia si ei de respectivele ajutoare, urmand a fi trecute pe o lista de suplimentare intocmita la nivelul fiecarui UAT.

intreaga actiune va fi coordonata de un Grup de lucru pentru derularea POAD, ce va fi infiintat prin Ordin al prefectului, din care vor face parte reprezentantii institutiei prefectului, ai consiliului judetean prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, ai DSVSA, ai altor institutii publice si ai organizatiilor fara scop lucrativ interesate, potrivit domeniului de competenta specific fiecarei institutii pe care o reprezinta. Pe langa ca va controla livrarea si distribuirea pachetelor, respectivul grup de lucru va coordona, printre altele, si actiunile de redistribuire a eventualelor stocuri, ramase dupa distribuirea pe lista initiala si pe listele de suplimentare, intre unitatile administrativ-teritoriale din judet si intre judete, astfel ca toate persoanele defavorizate sa beneficieze de aceste ajutoare.

Trebuie spus ca, la nivelul judetului Vaslui, la ultima editie a POAD, respectiv in 2016, cand s-au distribuit ajutoarele aferente anului 2015, 141.000 de persoane au primit 280.246 cutii cu alimente. Anul viitor, numarul beneficiarilor va fi sensibil mai mic, dat fiind ca printre cei care vor beneficia de aceste ajutoare europene nu se mai numara unele categorii, cum ar fi somerii si veteranii de razboi, si, in plus, numarul beneficiarilor de venit minim garantat de la nivelul judetului Vaslui a scazut cu circa 25% in ultimii doi ani.

Cert este un lucru, pana se vor intocmi listele de potentiali beneficiari sau se vor organiza licitatiile de achizitie a alimentelor si produselor de igiena, sunt sanse mari ca aceste ajutoare sa ajunga la cei mai sarmani dintre romani undeva, in preajma alegerilor de anul viitor. Ramane de vazut care, europarlamentarele din luna mai sau prezidentialele de la sfarsitul anului?