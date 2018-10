Sase posturi de conducere vacante in instantele si parchetele din judet

Magistratii care aspira la o functie de conducere in instantele vasluiene au la dispozitie trei posturi de prim procuror si prim procuror adjunct si trei posturi de presedinte de judecatorie.

Pe 11 octombrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin intermediul Institutului National al Magistraturii, a scos la concurs nu mai putin de 290 de functii de conducere vacante din tribunale, judecatorii, parchete de pe langa judecatorii etc. in intreaga tara. Din total, 126 sunt functii de procuror general, procuror general adjunct, prim procuror si prim procuror adjunct, iar 164 sunt functii de presedinte si vicepresedinte de curti de apel, tribunale si judecatorii.

La nivelul judetului nostru, au fost vacantate sau urmeaza sa fie vacantate pana la data de 1 ianuarie sase functii de conducere, din care trei la judecatorii si trei la parchete. in cazul judecatoriilor, au fost scoase la concurs functiile de presedinte de la Judecatoria Vaslui, Judecatoria Barlad si Judecatoria Husi. in ceea ce priveste postul de la Judecatoria Vaslui, trebuie spus ca, in prezent, este ocupat cu delegatie de la CSM de judecatorul Ioan Octavian Ovac. Acesta a fost numit in functie timp de sase luni, incepand cu data de 15 martie. Al doilea post a ramas liber dupa ce, de la 1 ianuarie 2018, magistratul Veronel Aionitoaie a iesit la pensie, iar al treilea post de conducere este detinut de judecatoarea Corina Adam (de la 1 ianuarie 2016), insa mandatul ii expira la data de 1 ianuarie 2019.

Si in cazul parchetelor, pentru concursul ce urmeaza sa aiba loc pana la finele anului sunt vacantate tot trei functii de conducere. Este vorba despre cea de prim procuror adjunct de la Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad si cele de prim procuror si prim procuror adjunct de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui. Astfel, in ceea ce priveste fotoliul de conducere de la Barlad, in prezent este ocupat de procurorul Carlo Gabriel Ilies, delegat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati in 15 iulie 2016. insa, incepand cu data de 1 noiembrie, postul va fi vacant. Iar cele doua fotolii de la Vaslui sunt vacante, pana de curand cel de prim procuror fiind ocupat de Oana-Magdalena Gurguta si cel de prim procuror adjunct de Florin Scripca.

Potrivit calendarului, concursul se va desfasura pana pe data de 18 decembrie. Pentru inceput, magistratii care aspira sa fie sefi se pot inscrie la sediul Institutului National al Magistraturii pana pe 1 noiembrie, urmand ca, 7 noiembrie, sa se afiseze lista cu candidatii carora le-au fost validate dosarele. Nemultumitii pot depune contestatii pe 8 noiembrie, iar intre 12-14 noiembrie vor fi solutionate. Pana pe 9 noiembrie isi vor putea depune proiectele de management (in format electronic pe CD si pe suport de hartie), urmand ca, pe 16 noiembrie, sa se afiseze lista finala a celor care indeplinesc toate criteriile si vor intra in examen. Ulterior, intre 18-25 noiembrie, va avea loc testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatilor de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea la stres, intre 29 noiembrie – 5 decembrie, se va sustine proiectul de management, iar pe 9 decembrie va avea loc proba scrisa. Rezultatele finale, dupa contestatii, vor fi afisate pe 17 decembrie, iar tabelul de clasificare a candidatilor, pe 18 decembrie.