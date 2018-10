Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic, sarbatorita la Barlad

Asociatia Astronomica „Sirius” (AAS) din Barlad in parteneriat cu Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad a desfasurat, intre 4-10 octombrie, mai multe activitati in cadrul Saptamanii Mondiale a Spatiului Cosmic 2018, a carei tema a fost „Spatiul reuneste lumea”.

Prima a fost sesiunea de observatii vizuale, telescopice si fotografice, ce a avut loc pe platoul Liceului „Eminescu” si a fost coordonata de profesorul Ioan Adam, presedintele AAS Barlad. in cadrul manifestarii, participantii au avut ocazia sa faca cunostinta cu specificul observatiilor astronomice, sa identifice constelatii si stele cu denumiri proprii si sa utilizeze instrumentele aflate in dotarea AAS pentru observarea planetelor Venus, Jupiter, Saturn si Marte. Iar elevii din categoria seniori avansati au efectuat observatii asupra unor obiecte Messier vizibile in acel moment, doi dintre ei, respectiv Alexandru Vatamanu si Paul-Gabriel Oprea, pregatindu-se pentru Concursul de astronomie practica „Ioan Curea”, ce va avea loc pe 17 noiembrie, la Timisoara.

A doua activitate a fost simpozionul „Noi pe scena Lumii”, organizat de profesoarele Rica Luchianov si Camelia Stoica, in cadrul caruia elevii claselor a XI-a F1 si a X-a F1 au evocat aspecte ce tin de globalizare si impactul asupra societatii, teoriile privind conflictele ce se nasc din cauze multiple, natura timpului si spatiului in galaxie si infinita expansiune a Universului.

A treia activitate a fost vernisarea expozitiei „Lumini in spatiu”, panotata de elevele Roxana Costoi, Ana Maria Ciutea, Andreea Chiriac si Iulia Dura si coordonata de prof. Ioan Adam si laboranta Aurica Beciu din cadrul liceului. Lucrarile expuse au fost realizate de membrii AAS, elevi la Liceul „Eminescu” ce au fost indrumati de prof. Madalina Fortu, Ivona Magdalinis si Ioan Adam, si de MiniAAS, prescolari de la Scoala „Stroe S. Belloescu” Barlad si elevi de la Scoala „George Tutoveanu” Barlad ce au fost indrumati de profesoara Maria Giusca, educatoarele Diana Scantei si Gabriela Ivan si invatatoarea Nicoleta Chiosa. O parte dintre lucrarile expuse au fost premiate la Concursul Regional „Noi si Universul”, desfasurat in iunie, la Tulcea. Iar lucrarea de mari dimensiuni intitulata „Luna – astrul noptii” a fost realizata special pentru aceasta activitate de laboranta Aurica Beciu, care a realizat si un costum de astronaut din materiale ecologice, in care vizitatorii se pot fotografia.

Nu in ultimul rand, a patra activitate a fost seminarul interactiv „Sistemul de navigatie Galileo”, coordonat de prof. Ioan Adam, la care au luat parte elevii clasei a XII-a MI1, care, in ultimii doi ani, s-au implicat in activitati ESERO referitoare la participarea la concursul CanSat (simularea unui satelit integrat in volumul si forma unei doze standard de bauturi racoritoare) si concursul de Rovere Exo-RO.

„Seminarul a scos in evidenta faptul ca Europa are propriul sistem inteligent de navigatie prin satelit, sistem ce aduce numeroase beneficii economiilor si vietilor noastre de zi cu zi. Constelatia de 30 sateliti Galileo (vor fi lansati in spatiu pana in anul 2019) ofera posibilitatea furnizarii unor servicii imbunatatite incepand cu o navigatie mai precisa pentru automobile, o gestionare eficienta a transportului rutier, servicii de cautare si salvare, tranzactii bancare mai sigure, precum si furnizare fiabila de energie electrica, toate puternic dependente, pentru o functionare eficienta, de tehnologii de navigatie prin satelit. Primii doi sateliti plasati pe orbita, la 23.000 de kilometri, transporta cele mai precise ceasuri atomice Maser construite vreodata – cu o precizie de o secunda la trei milioane de ani. Galileo este interoperabil si compatibil cu GPS”, ne-a declarat prof. Ioan Adam, presedintele Asociatiei Astronomice „Sirius” din Barlad.