Sa ne ferim copiii de droguri!

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui continua si in acest an scolar proiectele de prevenire a consumului de droguri de catre elevi. Este vorba de cinci programe nationale ce vor fi implementate in scoli, dar si de actiuni specifice ale CPECA la nivelul judetului Vaslui.

Un prim astfel de proiect, „Cum sa crestem sanatosi“, care va fi implementat la nivelul prescolarilor si scolarilor mici, presupune formarea de deprinderi de viata sanatoasa in randul copiilor de varsta prescolara, respectiv din grupa mare de la gradinita grupa mare, si scolara mica, din clasa pregatitoare. Se va pune accent pe importanta adoptarii unui stil de viata sanatos, a comportamentelor sanatoase, fara fum de tigara, alcool si medicamente fara prescriptie medicala si a modalitatilor adecvate de rezolvare a conflictelor fara violenta si de luare a deciziilor. Proiectul are un numar de 7 activitati concepute in concordanta cu nivelul de dezvoltare socio-emotionala al copiilor de varsta prescolara si scolara mica, astfel incat sa fie atractive si usor de inteles. Copiii vor invata prin joc si activitati practice, desenat, decupat, scenete etc., care sunt comportamentele care ii ajuta sa se dezvolte sanatos si cum sa se fereasca de cele periculoase. Se doreste ca astfel sa se previna comportamentele cu risc pentru sanatate, precum si pentru neinceperea sau macar intarzierea debutului consumului de droguri.

Pentru elevii din ciclul primar, CPECA va implementa un proiect specific, „ABC-ul emotiilor“, de formare si consolidare a abilitatilor emotionale cu rol de factori de protectie in prevenirea consumului de droguri, punand accent pe constientizarea de sine, abilitatile de comunicare asertiva, gestionarea emotiilor negative, abilitatea de a face fata presiunii grupului, abilitatea de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sanatoasa. Proiectul se adreseaza copiilor din clasele I si a II-a si este centrat pe 5 teme principale: Autocunoastere/valorizare personala („Cine sunt eu?”); Exersarea modalitatilor adecvate de gestionare a emotiilor negative („Gestionarea emotiilor negative”); Abilitati de comunicare asertiva si de a face fata presiunii grupului („Cum sa spunem NU in situatii dificile”); Adoptarea deciziilor corecte pentru o dezvoltare sanatoasa („Alegeri responsabile”); Importanta relatiilor interpersonale („Lumea mea”).

Proiectul „Necenzurat” este adresat elevilor din clasele a VI-a si a VII-a, si are o componenta pentru elevi si una pentru parinti, presupunand imbunatatirea cunostintelor legate de factorii de risc si de protectie, concomitent cu construirea atitudinilor impotriva consumului. Obiectivul acestui proiect este de a forma in randul elevilor de 12 – 14 ani abilitatile de viata necesare luarii de decizii corecte, informate si responsabile in legatura cu consumul de droguri.

Pentru ciclul liceal urmeaza a fi implementat proiectul „FRED goes NET“, un proiect de informare si interventie, adresandu-se tuturor elevilor de liceu, atat celor care deja au experimentat consumul de droguri, cat si celor care se afla in situatii vulnerabile avand in apropierea lor persoane consumatoare. Interventia consta intr-un interviu initial si o activitate de grup de 8 ore, Cursul FRED, in scopul evitarii transformarii consumului experimental sau ocazional de droguri in consum regulat. Pentru elevii din ciclulgimnazial va continua proiectul „Mesajul meu antidrog”, un concurs national in cadrul caruia elevii isi exprima, intr-o forma de comunicare artistica sau prin sport, opiniile si atitudinile lor in legatura cu consumul de droguri. Pentru anul scolar 2018-2019, concursul se va desfasura pe sectiunile film scurt metraj si spot video, eseu literar, arte vizuale – grafica: fotografie si pictura, si sectiunea sport.

in afara celor cinci proeicte nationale, CPECA Vaslui va implementa, la nivel local, un proeict european, „SAD – Stand Against Drugs”, la care, pe langa tinerii vasluieni cu varste intre 13 si 25 de ani, mai participa tineri din Malta, Italia si Uzbekistan. Proiectul va fi implementat in patru licee vasluiene, „Emil Racovita”, „Mihail Kogalniceanu”, Colegiul „Anghel Rugina” si Liceul cu Program Sportiv, si doua scoli, Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare” Vaslui si Scoala Gimnaziala Puscasi. Grupul tinta al acestui proiect este format din lucratori de tineret, tineri voluntari in asociatie, elevi ai scolilor, tineri defavorizati care provin din zone de mare risc ori cu posibilitati reduse, care vor constientiza amploarea fenmenului, isi vor dezvolta abilitatile si competentele in domeniul de prevenire. Acestia vor participa activ, atat pe perioada proeictului, cat si dupa finalizarea lui, in programe de prevenire a consumului de droguri in randul tinerilor de 13 – 25 de ani, de la nivelul comunitatii si a scolii.