Rugby Club Barlad, victorie in fata galatenilor

Dupa doua meciuri anulate si o infrangere suferita in fata jucatorilor de la CS Navodari, sambata, 6 octombrie, echipa reprezentativa de rugby a Barladului a inregistrat prima victorie din turul Diviziei Nationale de Seniori, grupa Centru-Sud, sezonul 2018-2019. Meciul s-a jucat acasa, pe Stadionul „Rulmentul” din Barlad, impotriva rugbistilor de la RCM Galati. Din fericire pentru sportivii legitimati la Rugby Club (RC) Barlad si antrenati de Ioan Harnagea, care s-au mobilizat exemplar, la fluierul de final al partidei, tabela de marcaj arata un scor de 51-16 in favoarea barladenilor. Jucatorii de la RC Barlad au sperat la o victorie si au obtinut-o. Dupa timpul regulamentar de joc, galatenii numarau doar doua eseuri si doua lovituri de pedeapsa, in timp ce barladenii aveau sapte eseuri, cinci transformari si doua lovituri de pedeapsa. Dupa doua meciuri jucate, RC Barlad se afla pe locul II in clasamentul provizoriu al grupei Centru-Sud, cu 5 puncte, dupa CS Navodari, care se afla pe locul I (10 puncte), si inaintea echipelor RC Grivita Bucuresti (0 puncte) si RCM Galati (0 puncte). in cea de-a V-a etapa, seniorii barladeni vor juca in deplasare, in compania jucatorilor de la RC Grivita Bucuresti. Partida va avea loc pe data de 13 octombrie, incepand cu ora 14.00, pe stadionul „Parcul Copilului” din Bucuresti.