Reteaua de apa va fi extinsa pe 147 de strazi din Barlad

Barladenii care locuiesc pe 147 de strazi, alei si fundaturi din noua cartiere, totalizand 33.490 de metri liniari, vor intra in secolul XXI, respectiv vor fi conectati la reteaua de apa potabila a orasului, dupa ce va fi implementat proiectul ce vizeaza reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Totodata, reteaua de apa va fi reabilitata pe alte zece strazi din oras si vor fi amenajate 11 statii de pompare a apei potabile.

in sfarsit, dupa ani de eforturi si demersuri intreprinse de municipalitatea barladeana, dar si mai multi ani de asteptare din partea cetatenilor, proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui”, coordonat de la nivel judetean, va fi implementat si la Barlad. Vorbim despre o investitie al carei contract de finantare a fost semnat pe data de 5 decembrie 2016, la Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) si care va fi finantata nerambursabil de catre AM POIM cu suma de 46 milioane lei fara TVA, din care 85% este contributia Uniunii Europene, 13% a statului, iar 2% vor fi suportati de bugetul local al Barladului. Obiectivul proiectului este de a creste nivelul de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa a populatiei, rezultatul final asteptat fiind conectarea la sistemele de alimentare cu apa si canalizare a tuturor cetatenilor din Barlad.

„Proiectul urmeaza sa fie publicat peste doua zile in Jurnalul Uniunii Europene, pentru a putea fi ulterior scos la licitatie pe Sistemul Informatic Colaborativ pentru Mediul Performant de Desfasurare a Achizitiilor Publice (SICAP). Dupa 30 de zile, se va cunoaste numele executantului lucrarilor si data inceperii acestora. Implementarea acestui proiect la nivelul Barladului este o urgenta majora a localitatii, in special la nivelul reabilitarii retelelor de apa, intrucat aceasta infrastructura are o vechime de peste 50 de ani si este deteriorata, motiv pentru care este influentat negativ si pretul apei potabile. in plus, vechimea foarte mare a retelelor de apa si canal si faptul ca acestea au cedat in nenumarate randuri a impiedicat administratia publica locala sa faca si investitii in infrastructura rutiera”, spun reprezentantii Primariei Barlad.

Lucrarile la reteaua de apa potabila vor viza cartierele Centru, }uguiata, Bariera Puiesti (Cotu Negru), Deal, Crang, Complex Scolar, Munteni, Podeni si Gara. Astfel, potrivit proiectului, reteaua de apa potabila va fi reabilitata pe zece strazi din oras, in speta Dragos Voda, Republicii, Stroe Belloescu, Vasile Lupu, Siret, General Naumescu, Nicolae Iorga, Transilvaniei, Victor Ion Popa si Decebal, insumand o lungime de 9.017 metri. De asemenea, reteaua va fi extinsa pe 147 de strazi, fundaturi si alei din cele noua cartiere, adica pe o lungime de 35.490 de metri. Nu in ultimul rand, vor fi amenajate 11 statii de pompare a apei potabile. Potrivit reprezentantilor primariei, in perioada imediat urmatoare, in cele noua cartiere enumerate mai sus vor fi montate panourile informative cu lista strazilor pe care se vor face lucrari.

in ceea ce priveste partea ce tine de sistemul de canalizare din proiect, lucrarile propuse a se realiza constau in: reabilitarea retelei pe o lungime de 9.854 de metri, inclusiv a racordurilor de pe aceasta lungime; extinderea retelei pe o lungime de 23.994 metri, pentru a se asigura o acoperire a serviciilor de colectare si epurare a apei uzate de 100%; montarea a cinci statii de pompare a apei uzate prevazute cu conducte de refulare cu o lungime totala de 1.106 metri, pentru a se asigura transferul apei uzate catre statia de epurare; reabilitarea a trei statii de pompare a apei uzate.