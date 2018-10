Regiunea Nord-Est, pe harta celor 170 evenimente din cadrul Saptamanii Europene a Regiunilor si Oraselor 2018

in perioada 8-12 octombrie, o delegatie formata din reprezentanti ADR Nord-Est si ai Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a participat la Saptamana Europeana a Regiunilor si Oraselor – editia 2018, care a avut loc la Bruxelles, o ocazie pentru orasele si regiunile europene sa-si prezinte capacitatea de a produce crestere economica si locuri de munca, de a implementa Politica de Coeziune a Uniunii Europene si de a sublinia importanta nivelurilor locale si regionale in buna guvernanta a Uniunii Europene.

Delegatia Regiunii Nord-Est a fost condusa de presedintele CDR Nord-Est, Maricel Popa (presedinte al Consiliului Judetean Iasi), Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt, in calitate de vicepresedinte CDR Nord-Est, Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, si Catalin-Mugurel Flutur, primarul municipiului Botosani. Delegatia ADR Nord-Est a fost condusa de Vasile Asandei, director general.

“Pentru delegatia Regiunii Nord-Est, participarea la Saptamana Europeana a Regiunilor si Oraselor a constituit o oportunitate de a intra in contact cu institutii corespondente pentru viitoare colaborari si propuneri de proiecte si, totodata, de a afla ultimele noutati despre viitorul Uniunii, despre bugete, procese si proceduri, dar mai ales despre metode practice de a trece peste bariere administrative, birocratice sau de guvernanta”, a declarat Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui.

La eveniment au participat peste 90 de practicieni in domeniul politicilor europene, reprezentanti ai institutiilor nationale, regionale, companiilor private, institutiilor financiare si asociatiilor europene ale regiunilor partenere. Organizarea acestui eveniment in sediul ADR Nord-Est de la Bruxelles a reconfirmat, la nivelul institutiilor europene participante, importanta pe care ADR Nord-Est o acorda procesului de operationalizare a Strategiei pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta, RIS3 Nord-Est, conceputa ca un instrument necesar pentru realizarea unor investitii eficiente si eficace in materie de cercetare, dezvoltare si inovare prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020.

Cel de-al doilea eveniment organizat de ADR Nord-Est in data de 11 octombrie a creat cadrul necesar facilitarii unui dialog structurat intre delegatia de reprezentare a Regiunii Nord-Est si experti ai Comisiei Europene cu privire la viitorul Uniunii Europene si al noii perioade de programare.

Schimbul de bune practici in dezvoltarea economica si incluziunea sociala, cooperarea transfrontaliera, parteneriatele public-private, inovarea regionala si dezvoltarea locala initiata de comunitate au fost doar cateva dintre diversele subiecte abordate in cadrul a peste 100 de workshopuri, dezbateri, expozitii si evenimente de networking, la care au fost prezenti peste 6.000 de participanti.

Sub egida acestor manifestari, pe 9 octombrie, ADR Nord-Est a organizat evenimentul intitulat „Multi-partner cooperation formulas and their impact on territorial development”, in cadrul parteneriatului Alliances4development, alaturi de regiunile Silezia (Polonia), Olanda de Nord (Olanda), Aragon (Spania) si municipiul Suleymanpasa (Turcia).