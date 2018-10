Referendumul pentru familie nu va afecta procesul de invatamant

in ciuda faptului ca peste 90% din cele 527 de sectii de votare infiintate in judetul Vaslui pentru Referendumul pentru Familie vor functiona in unitati de invatamant, programul scolar se va desfasura normal atat vineri, in preziua deschiderii urnelor, cat si luni, in prima zi dupa votare. La nivelul judetului Vaslui, pe 5 Octombrie, de Ziua Mondiala a Educatiei, elevii nu vor fi liberi, ci vor desfasura activitati specifice.

Daca la nivelul Capitalei si in cateva judete scolile vor fi inchise pe 5 Octombrie, de Ziua Mondiala a Educatiei, nu la fel se va intampla si in judetul Vaslui. “in contractele colective de munca ale cadrelor didactice vasluiene nu exista prevederea unei zilei libere cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei. in schimb, chiar daca nu se vor face cursuri, se vor organiza activitati specifice de celebrare a acestui eveniment, activitati la care trebuie sa participe toti elevii si cadrele didactice, existand posibilitatea ca unele actiuni sa fie organizate chiar si in cadrul programului “Scoala Altfel”. in aceste conditii, pregatirea procesului de votare cu ocazia Referendumului nu va afecta procesul de invatamant, cu atat mai mult cu cat cabinele de votare si urnele de vot vor fi fost deja pregatite de autoritatile locale, trebuind numai amplasate in locurile special destinate”, a explicat prof. Gabriela Placinta, inspectorul general scolar al judetului Vaslui.

Nici pe data de 8 octombrie, a doua zi dupa referendum, procesul de invatamant nu a trebui sa aiba de suferit prin activitatea de strangere a cabinelor de vot, urnelor si a altor materiale necesare votarii. Asta pentru ca, “in general, in gradinitele, scolile sau liceele vasluiene sunt organizate una, maxim doua sectii de votare, de obicei pe holuri, si doar acolo unde nu a fost posibil in sali de clasa, iar eliberarea lor de materialele necesare de votare nu ar trebui sa ia prea mult timp, putand fi facuta inaintea inceperii orelor. Acolo unde s-a impus existenta a mai multor sectii de votare in aceeasi locatie, acestea au fost amplasate de regula in salile de sport, tocmai pentru a nu fi perturbata activitatea scolara in ziua de dupa Referendum”, a adaugat inspectorul general prof. Gabriela Placinta.

Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie ca uniune dintre un barbat si o femeie va avea loc pe 6 si 7 octombrie, intre orele 7.00 si 21.00. intrebarea care le va fi adresata cetatenilor si la care acestia trebuie sa raspunda cu „Da” sau „Nu” este: „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”. Cetatenii romani care implinesc varsta de 18 ani in data de 7 octombrie isi pot exercita dreptul de vot doar in aceasta zi.