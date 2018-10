Razboi total la Barlad: ziaristii au pus mana pe pistoalele mitraliera!

Mai multi reprezentanti ai mass-mediei barladene au schimbat, ieri, pixurile si stilourile cu pistoalele-mitraliera pentru o noua editie a „Cupei presei la TIR”.

Una din activitatile organizate in avans de conducerea Garnizoanei Barlad pentru a marca Ziua Armatei Romaniei, sarbatorita pe 25 octombrie, s-a derulat ieri, 23 octombrie, in poligonul de tragere situat in imediata vecinatate a sediului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui. Vorbim despre o noua editie a intrecerii „Cupa presei la TIR”, la care au fost invitati sa ia parte jurnalistii si jurnalistele de la televiziuni, posturi de radio si ziare din Barlad, dar si din Tecuci. Dupa ce li s-a facut instructajul si li s-a pus la dispozitie regulamentul, mai ales ca unii dintre ziaristi nu au mai tinut vreodata o arma in mana, s-a trecut efectiv la „impuscaturi”. La start s-au aliniat opt ziaristi si reporteri, grupati pe serii (feminin si masculin). Pentru ca vesta antiglont cantareste aproape 7 kg si nimeni nu ar mai fi putut tine mitraliera fixata in omoplat, daramite sa mai si poata apasa pe tragaci, s-a renuntat la echiparea cu acest accesoriu, insa nu si la cascheta. Odata intrate in „transeu” alaturi de militarii care aveau sa le indrume, cele patru ziariste concurente au primit cate o pusca mitraliera de calibrul 7,62 mm, arma principala de lupta a subunitatilor de infanterie.

Concursul a constat in mai multe probe, jurnalistii trebuind sa nimereasca tinte fixe (panouri cu dimensiunea de 0,75 m x 0,75 m) si tinte mobile, amplasate la o distanta de 100 m, iar „lunetistii” de ocazie au tras din picioare, la adapostul transeelor. Evident, cele mai multe gloante au ratat panourile, „infingandu-se” in iarba sau trecand mult pe deasupra tintelor. in urma epuizarii munitiei primite, la feminin, pe primul loc s-a clasat Gina Ghiorghiu – reporterul Primariei Barlad (62 puncte), urmata de Simona Mihaila – „Est News” (29 puncte) si Cezara Mironica – „Vremea Noua” (8 puncte). La masculin, unde au participat tot patru tragatori, lucrurile au stat ceva mai prost, concurentii cumuland mai putine puncte decat fetele. Astfel, pe prima pozitie s-a clasat Adrian Arnautu, din partea Primariei Barlad (48 puncte), pe a doua s-a situat George Proca – „Est News” (22 puncte), iar pe a treia a venit Gabi Sandulescu – „Cony Tv” (18 puncte).

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 25 octombrie, cand vor mai fi organizate si alte activitati aniversare. Atunci, la Cercul Militar Barlad, va avea loc o adunare festiva cu militarii din Garnizoana Barlad, in cadrul careia se vor prezenta mesajele cu ocazia Zilei Armatei si se vor premia castigatorii competitiilor sportive. De la ora 19.00, va avea loc retragerea cu torte, activitate ce se va desfasura pe itinerariul platou Gradina Publica – Bulevardul Republicii – Primaria Barlad – Garnizoana Barlad.