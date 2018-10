Protagonista filmului „Lemonade”, proiectat, în week-end, pe trei continente, este originara din Barlad

Filmul „Lemonade”, în care protagonista este o actrita din Barlad si care a fost turnat în SUA, a fost proiectat, în week-end, la trei festivaluri din Maroc, India si Polonia. Lungmetrajul urmeaza sa ruleze si la cinematografele din tara, inclusiv în Vaslui.

„Lemonade”, în traducere „Luna de miere”, care a avut premiera pe 19 februarie, la Festivalul International de Film din Berlin, Germania, este primul film romanesc ce a fost filmat în America de Nord. Dovada ca a fost primita bine de critici este faptul ca, în week-endul care tocmai a trecut, pelicula a fost proiectata în festivaluri de pe trei continente: International Women’s Film Festival of Salé (Maroc), Jagran International Film Festival (India) si Festivalul Filmelor Independente ARS (Polonia). Interesant este faptul ca protagonista, Mara, este interpretata de Malina Manovici (39 ani), în prezent actrita la Teatrul National din Timisoara, dar care vine din Barlad, fiind absolventa a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad, profil Limbi moderne.

Lungmetrajul „Lemonade”, inspirat de un articol de presa, spune povestea catorva zile tensionate din viata Marei, o mama celibatara în varsta de 30 de ani care are un fiu de 9 ani, ce a plecat din Romania în SUA pentru a lucra temporar ca asistenta medicala si care se casatoreste cu americanul Daniel. Cand începe demersurile în vederea obtinerii permisului de sedere, Mara realizeaza ca America reala nu seamana cu cea din visele ei.

„La sfarsitul acestei luni (septembrie, n.r.), «Lemonade» va propune povestea unei imigrante romance publicului din trei tari unde atat emigratia cat si conditia femeii sunt subiecte acute si importante: Maroc, Polonia si India. Ne bucura ca filmul nostru a captat interesul selectionerilor si distribuitorilor din locuri atat de diferite, si îmi doresc ca aceste proiectii sa fie prilej de a pune întrebari si de a starni conversatii”, spune Ioana Uricaru, scenarista si regizoarea filmului.

Pelicula „Lemonade” va rula în cinematografele din Romania începand cu 26 octombrie. Acesta va putea fi vazut în Bucuresti, Iasi, Timisoara, Ploiesti, Cluj, Constanta, Vaslui, Brasov, Lugoj, Calarasi, Buzau, Suceava, Pitesti, Targu Mures, Resita, Caransebes, Vulcan, Oravita, Sibiu, Galati, Slobozia, Sfantu Gheorghe si Arad. Din distributie mai fac parte Dylan Smith (Daniel), Milan Hurduc (Dragos, fiul Marei), Steve Bacic (Moji), Ruxandra Maniu (Aniko). Scenariul este scris de Ioana Uricaru si Tatiana Ionascu, iar filmul este produs de Cristian Mungiu, producator executiv fiind Tudor Reu.

De mentionat ca, de la premiera mondiala din februarie, de la Festivalul International de Film de la Berlin, „Lemonade” a fost selectat în peste 20 de festivaluri din întreaga lume, avand premiera americana la Tribeca Film Festival din New York. Lungmetrajul a fost distins cu premiul pentru cea mai buna regie la Festivalul de Film de la Sarajevo, cu premiul Danube 2860 pentru cel mai bun film la Dunav Film Fest Smederevo (Serbia), premiul presei, UFK-UCC, în cadrul Filmfestival Oostende din Belgia, premiul „Perspective Young Cinema” la Fünf Seen Film Festival din Germania si premiul pentru cel mai bun film la FEST New Directors / New Films Festival din Espinho, în Portugalia.