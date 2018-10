Proiectul Centrului pentru persoane cu handicap, de la Iana, amanat!

Demersurile Consiliului Judetean Vaslui pentru preluarea unui imobil apartinand Primariei Iana au fost amanate, din cauza abtinerii de la vot a consilierilor judeteni liberali, care au dus la respingerea proiectului de hotarare propus in acest sens. Motivul, suspiciunile ca preluarea imobilului nu s-ar face chiar gratuit, dat fiind ca acesta fusese achizitionat de primarie cu un credit de investitii la sfarsitul anului 2017. Imobilul, dupa renovare si reabilitare, ar trebui sa gazduiasca minim 30 de persoane cu handicap, gazduite in prezent de Complexul de Servicii Comunitare pentru Adulti Husi din subordinea DGASPC, complex pe cale de desfiintare.

incepand cu data de 1 ianuarie 2019, finantarea de la bugetul de stat a centrelor rezidentiale, inclusiv a celor destinate persoanelor cu handicap, a caror capacitate este mai mare de 50 de locuri, se va diminua anual cu 25%, urmand ca, incepand cu 1 ianuarie 2020, finantarea lor sa se asigure exclusiv din bugetul judetului. intr-o asemenea situatie se afla si Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoana cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulti Husi, aflat in structura DGASPC Vaslui, de ale carui servicii beneficiaza un numar de 206 persoane cu handicap. Dealtfel, intreg Complexul de la Husi este in situatia de a nu mai beneficia de alocari financiare de la bugetul de stat. Pentru evitarea acestei situatii, se cauta solutii pentru infiintarea unor centre mai mici, destinate persoanelor cu handicap sau persoanelor varstnice. in acest scop, DGASPC Vaslui a demarat o actiune pentru identificarea de cladiri pe teritoriul judetului care ar putea intra in administrarea institutiei si care, cu un efort financiar redus, sa contribuie la crearea de servicii sociale cu capacitate de pana la 50 de locuri, asigurandu-se si standardele specifice de calitate in vigoare.

Un astfel de spatiu a fost identificat la Iana, chiar in centrul comunei, o cladire cu parter si doua etaje, cu o suprafata construita desfasurata de 763 mp, care ar putea gazdui numarul dorit de beneficiari, si oferi facilitatile necesare pentru cazarea, ingrijirea, recuperarea si activitati de socializare si petrecere a timpului liber in vederea integrarii – reintegrarii sociale a persoanelor cu handicap. Cladirea respectiva este in proprietatea CL Iana, in urma achizitiei ei la inceputul acestui an contra sumei de 501.000 lei, printr-un credit de investitie derulat pe o durata de 15 ani, contractat de primarie. Deocamdata, imobilul nu a primit o destinatie precisa, avand nevoie de reabilitare si renovare. CJ Vaslui doreste preluarea acestuia in domeniul public al judetului in vederea transformarii lui in Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoana cu Handicap.

“Pe langa faptul ca astfel am putea satisface o necesitate sociala, reabilitarea si redarea in circuit a cladirii respective ar infrumuseta imaginea centrului comunei, acesta fiind dealtfel si motivul pentru care a fost achizitionata de primarie. in plus, prin deschiderea Centrului respectiv, s-ar crea si locuri de munca in zona, lucru benefic pentru comunitatea din Iana”, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.

Cu toate acestea, proiectul de Hotarare propus in acest sens nu a trecut de votul consilierilor judeteni, pentru ca nu a intrunit cvorumul de doua treimi din voturi necesar. Asta pentru ca intreg grupul celor 10 consilieri liberali fie s-a abtinut de la vot, fie, in cazul consilierului Liviu Iacob, a votat impotriva. Dealtfel, acesta din urma a cerut conducerii CJ sa garanteze ca preluarea in dmeniu public a judetului va fi facuta gratuit, si nu in urma unei intelegeri financiare ascunse, prin care comuna Iana, condusa de un primar PSD-ist si cu un consiliu local majoritar PSD (10 din totalul de 13 consilieri locali din Iana sunt membri PSD), ar putea beneficia pe viitor de sume suplimentare la eventualele rectificari de buget. Degeaba l-a asigurat vicepresedintele Ciprian Trifan ca “Transmiterea imobilului din domeniul public al CL Iana in cel public al judetului nu se poate face decat gratuti, si, oricum, primaria respectiva nu a beneficiat, cel putin in ultimii ani, de vreo alocare de fonduri suplimentare”, consilierul liberal Liviu Iacob nu s-a lasat convins, votand in consecinta. Totusi, proiectul Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Persoana cu Handicap s-ar putea totusi infaptui, daca va fi repus pe ordinea de zi a unei sedinte viitoare, cu conditia sa intruneasca cvorumul de voturi necesar. Si mai este o conditie: dupa ce consilierii judeteni vor aproba Hotararea de CJ privind transmiterea imobilului respectiv din domeniul public al comunei Iana in cel public al judetului, si Consiliul Local Iana sa fie de acord cu acest lucru.