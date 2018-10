Primarul Dumitru Boros i-a vorbit vicepremierului despre investitiile prioritare pentru Barlad

• In cadrul unei vizite pe care viceprim-ministrul Romaniei, Paul stanescu, a efectuat-o, marti, in judetul Vaslui, al doilea om din Guvern a poposit si la Barlad. Dupa ce a vizitat sC Rulmenti sA, cel mai mare angajator privat din judet, stanescu, insotit de numeroase oficialitati, a avut o scurta intrevedere cu edilul sef, Dumitru Boros, pe parcursul careia s-a discutat despre cateva din proiectele prioritare pentru Barlad.

Inca de duminica, 21 octombrie, primarul Dumitru Boros anunta in cadrul unei conferinte de presa ca peste doua zile urma sa se intalneasca cu primul ministru al Romaniei, Viorica Vasilica Dancila, care ar fi trebuit sa ajunga in judetul Vaslui. Numai ca, pe ultima suta de metri, Dancila nu a mai vizitat judetul, in locul sau venind Paul stanescu, viceprim-ministrul Romaniei si ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si alti oficiali guvernamentali. Dupa un adevarat periplu prin judet, al doilea om din Cabinetul Dancila a oprit la sC Rulmenti sA Barlad, unde a avut o scurta intrevedere cu conducerea companiei, dar si cu ambasadorul Turciei la Bucuresti, Koray Ertas, iar apoi a vizitat sectiile.

Traseul prin judet s-a incheiat la Primaria Barlad, unde a fost intampinat de primarul Dumitru Boros, viceprimarul Roxana Miron-Feraru, si cativa consilieri locali PNL si PsD. stanescu a venit insotit de prefectul Eduard-Andrei Popica, deputatul Adrian solomon, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, dar si de secretari de stat. Dupa un schimb de amabilitati, oficialitatile au mers in biroul edilului sef, unde au discutat aproximativ 20 de minute, dupa care au poposit in sala de sedinte pentru o scurta declaratie de presa. Chiar de la bun inceput, vicepremierul stanescu a spus ca a ramas impresionat de judetul Vaslui, chiar daca la capitolul investitii guvernamentale sta prost comparativ cu judetele din celelalte regiuni geografice ale tarii. A continuat cu o veste buna pentru Barlad, in speta ca, inainte cu cateva ore de a ajunge aici, s-a semnat contractul pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire a orasului. Nu in ultimul rand, acesta a laudat fabrica sC Rulmenti sA pentru faptul ca, la fel ca si inainte de 1989, se mentine in topul companiilor de profil din lume, dupa care a povestit ce a discutat cu Boros in biroul acestuia.

„stiti prea bine ca, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, se deruleaza proiectele finantate pe PNDL 1 si PNDL 2, dar multe investitii se deruleaza prin Compania Nationala de Investitii, inclusiv blocuri ANL. Iar eu am discutat cu domnul primar despre cele 120 de unitati locative ANL ce urmeaza sa fie construite la Barlad. Ne vom intalni marti (30 octombrie, n.r.) la Bucuresti sa vedem de ce s-au blocat lucrurile si cum sa le deblocam. Am discutat despre cele doua licee, respectiv Colegiul National «Gheorghe Rosca Codreanu» si Liceul Teoretic «Mihai Eminescu», si sa speram ca vom gasi solutii macar pentru unul dintre ele. Multe lucruri mi le-am notat, impreuna cu domnul secretar de stat Gadea, ca sa nu le uit, si sper sa gasim solutii, pentru ca noi, ca Guvern, consideram ca e obligatia noastra sa punem la dispozitia tuturor UAT-urilor toata infrastructura necesara si sa gasim fondurile necesare pentru a rezolva aceste lucruri”, a precizat viceprim-ministrul stanescu.

in incheiere, acesta a laudat judetul Vaslui, spunand ca sunt oameni minunati aici si ca, in ultimii ani, in toate localitatile din judet s-au facut lucruri bune. Totodata, al doilea om din Guvern a spus ca judetul Vaslui se afla in continuare in atentia celor din Guvern, pentru a reduce disparitatea dintre regiunile geografice, stiut fiind ca Estul tarii e mult mai slab dezvoltat decat Vestul tarii, iar acest lucru se face prin alocarea de fonduri, nu prin vorbe goale.

• Adriana susnea