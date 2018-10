Primarul Boros nu mai vrea acord cu asociatia Seelen Für Seelchen: Cine va captura maidanezii din Barlad?

Au trecut deja trei luni de cand contractul de asociere dintre Primaria Barlad si asociatia germana Seelen Für Seelchen a expirat, iar in tot acest timp maidanezii au facut legea pe strazile orasului, intrucat nimeni nu i-a mai capturat. Cum ONG-ul nu da semne ca vrea prelungirea contractului, municipalitatea va recurge in cateva zile la o alta solutie, cel mai probabil la internalizarea serviciului de ecarisaj a cainilor fara stapan sau la incheierea unui acord cu o alta asociatie.

Contractul de asociere dintre Primaria Barlad si asociatia germana Seelen Für Seelchen, care se ocupa de protejarea cainilor, a fost incheiat pe data de 18 iulie 2016. Potrivit contractului, in 2016, ONG-ul urma sa primeasca de la bugetul local suma de 110.000 lei, iar in 2017 si 2018 cate 150.000 lei, banii urmand sa fie cheltuiti pentru neutralizarea deseurilor menajere si animaliere, capturarea, sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea, microciparea si eutanasierea cainilor, etc. in schimbul banilor, ONG-ul s-a obligat sa preia administrarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, adica sa captureze, transporte si sa adaposteasca in padocul public maidanezii de pe raza orasului. De asemenea, s-a obligat sa asigure personal pentru activitatile din cadrul padocului, respectiv doi ingrijitori si un medic veterinar, sa extinda si sa modernizeze adapostul pana la 400 de locuri, cu conditia ca municipalitatea sa puna la dispozitie terenul de 600 metri patrati.

Iar acest lucru s-a intamplat odata cu semnarea protocolului de predare-primire din 2 august 2016, municipalitatea punand la dispozitie cu titlu gratuit padocul pentru caini si terenul aferent, dar si pistolul pentru tranchilizare. Dar conditia cea mai importanta din punctul de vedere al barladenilor terorizati de agresivitatea maidanezilor a fost cea referitoare la capturarea a cel putin 60 de maidanezi de pe strazile orasului, mai ales ca, la nivelul anului 2016, se estima ca ar fi fost peste 2.000 de exemplare in libertate. Desi nu s-a prevazut expres in contract, reprezentantii Seelen Für Seelchen i-au asigurat inca de la bun inceput pe edili si pe consilierii locali ca, asa cum s-a intamplat in cazul altor localitati din tara, in doi ani vor scapa orasul de maidanezi.

Boros: „Seelen Für Seelchen nu va rezolva problema cainilor fara stapan!”

Iata ca au trecut mai bine de doi ani de la semnarea contractului, insa orasul colcaie in continuare de caini fara stapan, unii extrem de agresivi, ce sar la trecatori fara sa fie provocati in vreun fel. Cum contractul a expirat inca din 18 iulie si reprezentantii Seelen Für Seelchen nu s-au inteles cu autoritatile locale pentru prelungirea lui, in cele trei luni scurse de atunci nimeni nu a mai capturat vreun maidanez de pe strazi. Evident, acest lucru ii nemultumeste atat pe barladenii carora le este teama sa mai mearga printre blocuri ori pe la periferie, mai ales dupa ce se intuneca afara, cat si pe primarul Dumitru Boros. Acesta, in cadrul celei mai recente conferinte de presa, organizate duminica 21 octombrie, a afirmat ca nu este multumit de activitatea desfasurata in cei doi ani de ONG-ul german si ca, in cateva zile, se va recurge la o alta solutie in privinta problemei cainilor fara stapan. Cu atat mai mult cu cat, spune edilul sef, la negocierile pentru prelungirea contractului, autoritatile locale au dorit majorarea numarului de capturari de la 60/luna la 100/luna, insa reprezentantii asociatiei s-au opus vehement.

„Nu am abandonat lupta, dar reprezentantii ONG-ului cu care am avut acea intelegere nu vor sa modifice nimic din contract. I-am chemat la negocieri si le-am cerut ca sa ridice de pe domeniul public cel putin o suta de caini in fiecare luna, dar ei au spus ca nu sunt atatia caini si ca nu sunt de acord cu solicitarea. intr-o saptamana vom intra cu alta solutie la nivel de oras, dar ii asteptam in continuare la negocieri. Oricum, ei preluau de pe domeniul public numai cainii care puteau fi valorificati, adica dati spre adoptie in strainatate. in rest, am facut hotel de caini la Barlad. Dar nu putem rezolva problema daca nu gandim altfel. Asa ca le-am cerut sa prinda o suta de caini pe luna si tot atatia sa scoata din adapost. Mi-au spus ca nu sunt de acord. in acest caz, eu nu am mai acceptat sa semnez un nou contract in aceleasi conditii. Am constatat ca, la nivel de Barlad, acest ONG nu va rezolva problema cainilor fara stapan, asa cum s-au angajat ei la inceput, cand ne-au spus ca in doi ani vor rezolva problema. Ba chiar am senzatia ca, peste noapte, mai apar caini pe strazile orasului. O alta conditie pe care am vrut sa o adaug in noul contract a fost ca, la fiecare actiune de capturare, sa fie prezent si un reprezentant de la primarie, care sa ne confirme ca, intr-adevar, sunt prinsi atatia caini cat ni se spune. I-a deranjat si acest lucru, ca de altfel si solicitarea noastra de a tine o evidenta mult mai detaliata in registrul intrarilor si iesirilor cainilor din padoc, pentru ca nu vor sa fie monitorizati”, a precizat primarul Boros.

in ceea ce priveste activitatea desfasurata de reprezentantii Seelen Für Seelchen in cei doi ani de contract, trebuie spus ca, potrivit raportului prezentat in august consilierilor locali, in iulie 2016 – iulie 2018, au fost capturati de pe strazi 1.420 de maidanezi, din care 1.019 au fost adoptati. in acelasi interval de timp, a fost decontata de la bugetul local suma de 258.660 lei.