Primaria Vaslui, comerciant de fier vechi!

• Municipalitatea vasluiana doreste sa scape de deseurile feroase adunate urmare a reabilitarii si retehnologizare stradale si a cartierelor, in total 24 de tone, in mare parte garduri metalice. Fierul vechi va fi vandut la o licitatie publica ce se va organiza in curand si in urma careia municipalitatea doreste sa obtina minim 18.000 lei.

In cadrul lucrarilor de modernizare si reabilitare a strazilor si cartierelor din municipiul Vaslui, au disparut multe din gardurile ce delimitau spatiile verzi de trotuare, confectionate si amplasate cu multi ani in urma si care, din cauza vechimii, au devenit inestetice. Gardurile respective, dar si alte deseuri feroase, au ajuns sa umple magaziile din incinta Oborului, iar municipalitatea a decis sa scape de ele, obtinand chiar si un venit. in conformitate cu legislatia in vigoare, vanzarea acestor deseuri trebuie supusa procedurii de licitatie publica. Procedura va fi deschisa in curand, cu atat mai mult cu cat consilierilor locali li s-a supus spre aprobare caietul de sarcini obligatoriu in astfel de cazuri. Conform documentului, este vorba de o cantitate estimata de 24 de tone, care, conform pretului pietei, de 75 bani/kg, care va fi si cel de pornire a licitatiei, valoreaza 18.000 lei. Pe langa contravaloarea fierului vechi reiesita in urma licitatiei, cumparatorul va avea obligatia de a prelua deseurile de la locul de depozitare, in starea in care se afla, cheltuielile de manipulare, incarcare, cantarire si transport fiind in sarcina acestuia.

La licitatia publica cu strigare vor putea participa numai agentii economici care detin o autorizatia eliberata de autoritatile de mediu, valabila la data tinerii licitatiei, pentru colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare de deseuri feroase si au o vechime in desfasurarea acestor activitati economice de minim 5 ani. Nu vor putea participa la licitatia publica cu strigare agentii economici care se afla in prezent in litigiu cu UAT Municipiul Vaslui, Consiliul Local al Municipiului Vaslui si Primaria Municipiului Vaslui, respectiv cei care au fost in proces cu acestea cu pana la trei ani in urma. De asemenea, nu vor putea participa la licitatie, in calitate de ofertanti, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitatie si rudele sau afinii de gradul I si II ai acestora.

Conform caietului de sarcini, in afara obligatiei achitarii taxei de participare la licitatie in cuantum de 300 lei si a garantiei in cuantum de minim 5% din pretul minim de pornire a licitatiei “Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a obligatiilor fiscale pe care le au fata de bugetul local (pentru agentii economici care au domiciliul fiscal in Municipiul Vaslui) si bugetul de stat. Data, ora si locul licitatiei publice cu strigare pentru valorificarea deseurilor feroase respective urmeaza a fi anuntate de municipalitate.

• Marian Mocanu