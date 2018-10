Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, un an de la intronizare

Ierarhul a fost ales Episcop de Husi in data de 5 octombrie 2017, cu majoritate de voturi, de membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul sedintei de lucru prezidate de Parintele Patriarh Daniel. intronizarea ca Episcop al Husilor a avut loc in 22 octombrie 2017. S-a implinit, ieri, un an de cand Episcopia Husilor are o noua identitate si, de asemenea, un alt rol in comunitate.

“Colaboratorii Preasfintiei Sale din cadrul Administratiei Eparhiale, precum si preotii si credinciosii Episcopiei Husilor ii multumesc Parintelui Episcop Ignatie pentru duhul blandetii, al armoniei in slujire si povatuire si pentru parinteasca purtare de grija. Ani multi si rodnici, binecuvantati de Dumnezeu!”, noteaza site-ul Episcopiei, care face o trecere in revista a principalelor repere biografice ale Preasfintitului Parinte Ignatie.

Episcopul Ignatie s-a nascut in 7 iulie 1976, in Bilbor, judetul Harghita. A absolvit Scoala Generala in comuna natala, Bilbor, in anul 1991. A urmat cursurile Colegiului „Mihai Eminescu” din Toplita, judetul Harghita (1991-1992), ale Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Stefan” Alba Iulia (1992-1997) si ale Facultatii de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia (1997-2001).

A fost admis la cursurile doctorale de la Facultatea de Teologie „Andrei Saguna”, Sibiu, specializarea Patrologie si Literatura Postpatristica, sub indrumarea stiintifica a arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu (2001-2007). Studiile doctorale au fost continuate la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din cadrul Universitatii Bucuresti, sub indrumarea stiintifica a diac. prof. univ. dr. Ioan Caraza (2007-2011), sub a carui conducere magistrala a intocmit si sustinut teza de doctorat: Sfantul Grigorie Palama si doctrina despre energiile necreate (Bucuresti, 2011).

in perioada 2003-2008 a urmat studii postuniversitare (doctorat) in Atena, ca bursier al Sfantului Sinod al Greciei si al YKY (Idrima Kratikon Ipotrofion). in prezent este doctorand al Facultatii de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitatii „Ethniko Kapodistriako”, Atena, pregatind o teza de doctorat cu tema Contributia teologilor romani contemporani la dialogul teologic intercrestin, sub indrumarea stiintifica a arhim. prof. univ. dr. Nikolaos Ioannidis si a i.P.S. Mitropolit prof. univ. dr. Hrisostomos Savvatos.

A fost hirotonit diacon si preot in anul 2001 si tuns in monahism in 2008, pe seama Manastirii Sfanta Treime din Alba Iulia (Catedrala arhiepiscopala). in acelasi an, a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar in 2011, la cel de arhimandrit.

in data de 24 octombrie 2011 a fost ales, in sedinta Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei si Portugaliei, cu titulatura Mureseanul. Hirotonia in arhiereu a avut loc in data de 11 decembrie 2011 la Catedrala Mitropolitana Sfintii Arhangheli Mihail, Gavriil si Rafail din Paris, Franta.