Populatia municipiului Vaslui creste… ca-n povesti!

In ceva mai mult de doi ani, municipiul Vaslui a cunoscut o crestere exploziva a populatiei, Insa doar pe hartie, dat fiind ca multi dintre noii cetateni sunt de fapt moldoveni de dincolo de Prut care doar s-au Inregistrat ca locuind aici, In fapt, fiind plecati de mult peste mari si tari.

La Referendumul pentru Familie ce se va desfasura pe 6 – 7 octombrie sunt asteptati sa se prezinte 110.554 alegatori cu drept de vot din municipiul Vaslui, inclusiv dintre cei care vor Implini 18 ani In zilele scrutinului. Trebuie spus ca, fata de alegerile locale din iunie 2016, numarul celor Inscrisi pe listele electorale este cu aproape 22 de mii mai mare, cam aceeasi crestere de populatie Inregistrata In perioada 2012 – 2016. Acesta este si motivul pentru care, fata de alegerile de acum doi ani, numarul sectiilor de votare din municipiu a fost marit de la 60, la 62 de sectii. Aceasta crestere a numarului de locuitori este benefica pentru finantele locale, prin Incadrarea municipiului la o categorie mai buna, lucru reflectat pozitiv prin accesarea mai usoara a fondurilor europene, dar si prin alocari mai mari de la bugetul de stat, Insa nu reflecta cu adevarat realitatea. In fapt, “Inmultirea” vasluienilor se datoreaza fratilor moldoveni, cu dubla cetatenie, care si-au facut “buletin de Vaslui” doar pentru a pleca apoi legal la munca In strainatate, luati In spatiu de vasluieni cu inima larga si buzunare pe masura. Culmea, totul este legal, actiunea de naturalizare a fratilor din Republica Moldova fiind o politica nationala, initiata si asumata de fostul presedinte Traian Basescu In timpul primului sau mandat.

De exemplu, numai In cazul unui singur bloc, blocul 32 de pe strada Mihail Kogalniceanu, conform datelor de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Vaslui, locuiesc cam toti atatia locuitori cati sunt In total In comunele Solesti sau Zapodeni! Practic, cei Inregistrati ca locuiesc In acest bloc cu 180 de garsoniere Isi vor exprima votul In patru sectii diferite, sectiile 10 si 11, deschise In incinta Scolii Gimnaziale “Constantin Parfene”, si sectiile 12 si 13, de la Gradinita nr. 5. Teoretic, la Sectia 13 ar trebui sa se prezinte peste 2.000 de alegatori, Inregistrati ca locuind doar In apartamentele de la 1 la 28 ale scarii A a blocului respectiv. Mai mult, Sectia 11 ar trebui sa deserveasca doar locuitorii din 10 garsoniere din aceeasi scara de bloc! Blocul 32 nu este singurul care, scriptic, are o populatie echivalenta a unei comune rasarite, In situatii asemanatoare fiind si blocul 235, de pe strada Racova, si blocul 356 de la intersectia strazilor Pacii cu Feroviari. Daca s-ar factura salubritatea, singurul serviciu unde conteaza nu consumul, ci numarul de beneficiari din condominiul respectiv, Goscom Vaslui ar fi una dintre cele mai profitabile societati din oras, iar proprietarii apartamentelor unde sunt luati In spatiu moldovenii ar trebui sa plateasca mii de lei, lunar.

Tot datorita moldovenilor deveniti In ultimii doi ani vasluieni cu acte In regula, se poate spune ca municipiul Vaslui este pe un loc fruntas la nivel mondial In ceea ce priveste sporul natural al populatiei, care depaseste In acte 10% pe an!