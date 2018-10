PMP pregateste viitoarele batalii electorale

“Initiativa Partidului Miscarea Populara in favoarea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin a fost un succes, cu peste un milion de semnaturi stranse in intreaga tara pentru modificarea Legii electorale. Acum, pregatim o noua campanie, “Fara pensii speciale pentru politicieni!”, pe care o vom sustine cu acelasi entuziasm”, a declarat deputatul PMP Corneliu Bichinet dupa Consiliul National al PMP, de la Durau. Pe agenda intanirii liderilor PMP s-a aflat si posibila depunere unei motiuni de cenzura impotriva guvernului, initiativa care trebuie sa angreneze si celelalte partide din opozitie, precum si pregatirea alegerilor europarlamentare de anul viitor.

Recent, s-au incheiat lucrarile Consiliului National al Partidului Miscarea Populara, desfasurat la Durau, eveniment in cadrul caruia au fost stabilite principalele obiective politice ale partidului. “La Consiliu au participat presedinti de organizatii din intreaga tara si, pentru a impulsiona activitatea politica a unor filiale, trei dintre presedinti au fost inlocuiti cu persoane mai dinamice. Practic, s-a procedat la fel cum am facut si eu la preluarea organizatiei judetene vasluiene, cautand sa pun in functii de conducere la nivel local persoane destoinice, dornice sa se implice activ in activitatea politica. Una dintre rezolutiile adoptate la Consiliul National consta in a invita toate partidele din opozitie la depunerea unei motiuni de cenzura serioase la adresa actualei guvernari. Se impune acest lucru, pentru ca rezultatele economice ale actualei guvernari sunt slabe, nivelul de trai a scazut, in timp ce avalansa preturilor face ravagii. De parca nu ar fi destul, pesta porcina a pustiit fermele din aproape toata tara, in timp ce guvernantii asistau neputinciosi. Dealtfel, unii ministri au primit deja motiuni simple, pentru ca s-au dovedit a fi contraperformanti, insa acum vorbim de o motiune comuna a opozitiei, prin care sa fie sanctionata intreaga guvernare PSD – ALDE”, a declarat deputatul PMP Corneliu Bichinet.

Presedintele Organizatiei judetene PMP Vaslui a mai spus ca, la Durau, s-au creionat listele candidatilor partidului la alegerile europarlamentare, pe primul loc pe liste fiind propus Cristian Diacomescu, fostul ministru de Externe al tarii. Corneliu Bichinet si-a exprimat speranta ca pe un loc bun se va regasi si vasluianul Romulus Doru Buhaescu, prim-vicepresedinte al Organizatiei judetene PMP Vaslui si secretar general adjunct al partidului la nivel national.

Un alt punct distinct al intalnirii de la Durau a fost prezentarea bilantului, la sfarsitul campaniei de strangere de semnaturi in vederea modificarii legii electorale pentru ca alegerea primarilor sa se faca in doua tururi de scrutin. “Centralizarea tuturor semnaturilor stranse in intreaga tara a aratat ca peste un milion de romani sustin aceasta initiativa a Partidului Miscarea Populara. in perioada urmatoare, vom depune la Parlament o petitie prin care vom cere modificarea legii, asa cum, din cate se vede, doresc si cetatenii tarii, care vor sa-i aiba in fruntea comunitatilor locale pe cei mai buni alesi, oameni care sa-i reprezinte cu adevarat. incurajati de succesul acestei campanii, s-a luat decizia lansarii unei noi initiative, de strangere de semnaturi in vederea eliminarii pensiilor speciale ale politicienilor. Voi sustine fara rezerve si din toate puterile Campania “Fara pensii speciale pentru politicieni”, in ciuda celor doua mandate de parlamentar si a celor trei in conducerea judetului. Consider ca, inaintea noastra, a politicienilor, astfel de pensii li se cuvin celor care au lucrat in subteran, in conditii dure si vatamatoare, savantilor tarii, medicilor de exceptie care profeseaza in spitalele romanesti sau militarilor care au luptat efectiv in teatrele de operatiuni din colturile lumii in aceasta perioada”, a adaugat deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei judetene PMP Vaslui.