Peste doi ani si jumatate, barladenii vor avea sosea de centura! Urmeaza Vasluiul!

in prezenta viceprim-ministrului Paul Stanescu si a altor oficiali guvernamentali, a conducerii judetului si a primarilor din judetul Vaslui, ieri, a fost semnat contractul de proiectare si executie a Variantei de Ocolire a municipiului Barlad. Greu de crezut, dar singurul absent a fost chiar reprezentantul beneficiarilor acestei investitii, primarul Barladului, Dumitru Boros! La intrebarea, fireasca de altfel, referitoare la absenta lui, primarul a raspuns sec: nu a fost invitat! Din fericire, aceasta “pata” nu poate si nu trebuie sa strice bucuria barladenilor, care si-au vazut, dupa (prea) multi ani de asteptare, visul implinit. Cei 11,28 de kilometri ai variantei de est a soselei de centura a Barladului, care vor devia traficul greu prin afara orasului, au ca termen de finalizare aprilie 2021!

in sala mare a Consiliului Judetean Vaslui a fost semnat, ieri, contractul de proiectare si executie a Variantei de Ocolire a municipiului Barlad, intre reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA si ofertantul declarat castigator, Asocierea Tehnic Asist SRL – Tass Infra Logistic SRL. “Este un moment important pentru Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Investitii, dar in special pentru locuitorii municipiului Barlad, care sunt principalii beneficiari a acestei investitii. Astazi (ieri, n.r.), am finalizat toate formalitatile si s-a semnat contractul de proiectare si executie a Variantei de Ocolire a municipiului Barlad. Aceasta investitie va duce nu doar la devierea traficului greu din oras, aducand o gura de oxigen barladenilor, dar si la o economie pentru toti participantii la trafic. Sper sa avem lucrarea cat mai repede finalizata, cu o executie la cel mai inalt nivel”, a declarat vicepremierul Paul Stanescu, prezent la semnarea contractului cu ocazia vizitei facuta in judetul Vaslui.

“Vreau sa va multumesc nu doar in numele barladenilor, ci al tuturor vasluienilor si al celor care traziteaza judetul nostru pentru efortul depus de guvern in punerea in miscare si implementarea unui obiectiv atat de important, inclusiv din punct de vedere economic. Odata cu semnarea acestui contract si implementarea lui, se va implini una dintre nevoile majore ale municipiului Barlad si ale acestui judet din punct de vedere a infrastructurii rutiere”, a declarat presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu.

Prin semnarea acestui contract, s-a dat practic startul proiectarii si ulterior executiei lucrarilor pentru constructia soselei de centura a municipiului Barlad. Aceasta este formata dintr-un segment distinct intre DN 24, la intrarea in Barlad, si DN 24, la iesirea spre Vaslui, ocolind orasul pe la est. Valoarea contractului este de 132.050.652,68 lei fara TVA, echivalentul a 28 milioane euro fara TVA, costul pe kilometri fiind de 2,49 milioane euro fara TVA. Realizarea soselei de centura presupune construirea a 11,28 km de drum lat de 10 metri, a patru poduri si trei intersectii la nivel, dar si a doua parcari. Prin executia acestui contract se va realiza decongestionarea traficului de pe raza localitatii Barlad, prin redirectionarea traficului greu in afara orasului. Durata de realizare a contractului este de 30 luni, din care 8 luni pentru proiectare si 22 luni pentru executia lucrarilor. Perioada de garantie a lucrarilor oferita de antreprenor, Asocierea Tehnic Asist SRL – Tass Infra Logistic SRL, este de 7 ani.

Profitand de prezenta vicepremierului si a reprezentantilor CNAIR, presedintele Dumitru Buzatu a adus in discutie si o alta problema presanta pentru traficul din judetul Vaslui. „Sper ca vom primi un ajutor la fel de important pentru rezolvarea problemei de comunicare intre nordul si sudul judetului, respectiv ca se vor gasi resursele financiare reabilitarii podului rutier de la Crasna. Noi suntem pregatiti sa oferim tot sprijinul, inclusiv, daca va fi nevoie, sa preluam elementele acestui pod, care a fost declarat obiect de patrimoniu, si sa le expunem intr-un muzeu construit special pentru el”, a spus Dimitru Buzatu.

Chiar daca nu a primit un raspuns clar la aceasta chestiune, vasluienii au primit totusi o veste buna din partea viceprim-ministrului. „Pot sa va spun ca pe 14 noiembrie, se vor deschide ofertele pentru realizarea unui obiectiv asemanator cu cel la a carui semnare tocmai am asistat. Este vorba de varianta ocolitoare a municipiului Vaslui, sosea care, la fel, speram sa intre cat mai repede in lucru”, a anuntat vicepremierul Paul Stanescu.

Vizita viceprim-ministrului in municipiul Vaslui a mai inclus Spitalul Judetean de Urgenta, unde a vizitat cladirea care va gazdui noul RMN si Computer Tomograf, precum si amplasamentele noilor obiective, Centru de Primiri Urgente si noul Ambulatoriu integrat, dar si Primaria Vaslui, ocazie cu care primarul Vasile Paval i-a solicitat ajutorul pentru obtinerea finantarii necesare reabilitarii Spitalului nr. 2. Ulterior intalnirii cu primarii si conducerea judetului de la sediul CJ, Paul Stanescu s-a deplasat in comuna Stefan cel Mare, unde a asistat la receptia finala a proiectului de asfaltare a satului Brahasoaia si la Zilele Recoltei organizate la Cantalaresti de GAL Movila lui Burcel, „periplul” prin judetul Vaslui finalizandu-se cu o vizita la mai multe obiective din municipiul Barlad.