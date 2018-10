Patru barladeni, in vizor pentru meciul Romania A – Kenya

La finele saptamanii, lotul national largit al „stejarilor” Romania A, selectionata secunda a Romaniei, va intra intr-un cantonament de pregatire centralizata. Sportivii convocati se vor reuni la sediul Federatiei Romane de Rugby pe 28 octombrie, pentru a se pregati in vederea disputarii, pe 3 noiembrie, a unui meci test cu Kenya, echipa ce urmeaza sa participe la turneul de recalificare la Cupa Mondiala de Rugby din 2019, ce va avea loc la Paris in luna noiembrie. Partida dintre cele doua reprezentative va avea loc la Bucuresti, pe stadionul de rugby din cadrul Complexului Sportiv Ghencea, de la ora 14.00.

La acest cantonament au fost convocati 33 de jucatori din tara, atat „stejari” cu experienta, cat si tineri jucatori de perspectiva.

Printre acestia se numara si patru barladeni legitimati la echipe din SuperLiga, dar care si-au inceput cariera la Clubul Sportiv Scolar Barlad, iar mai apoi la Rugby Club Barlad. Este vorba despre Vasile Balan (pilier, CSM Bucuresti), Bogdan Doroftei (jucator de linia a II-a, CSA Steaua Bucuresti), Cristi Marian Chirica (jucator de linia a III-a, CSM Stiinta Baia Mare) si Robert Neagu (aripa, CSA Steaua Bucuresti).

„Pentru acest meci cu Kenya, staff-ul tehnic are doua obiective. in primul rand, va fi un meci pentru care nu vom avea la dispozitie jucatorii din Franta si, astfel, va fi o buna oportunitate pentru noi sa ii vedem pe jucatorii din campionatul intern, sa ii testam si pe cei tineri pentru ca vom avea un mix interesant de jucatori cu experienta si unii care pot face in curand pasul la echipa nationala. Pentru acestia, jucatorii tineri, va fi o buna oportunitate sa se familiarizeze cu cerintele echipei nationale si sa se obisnuiasca cu presiunea unei partide cu miza internationala. Este extrem de important ca vom avea aceasta partida de pregatire inaintea unui meci esential, cum este cel cu Portugalia, pentru ca este un prilej bun pentru staff sa implementeze structurile noi de joc, grupurile pe care le vom folosi in planul de joc, ceea ce reprezinta de altfel si al doilea obiectiv, familiarizarea jucatorilor cu ceea ce Romania doreste sa joace”, a declarat Danie de Villiers, antrenor al Romaniei A.

Pe langa cei patru barladeni, la cantonamentul de la finele lunii au fost convocati sportivi de la echipele CSA Steaua Bucuresti, CSM Bucuresti, Timisoara Saracens, CSM Stiinta Baia Mare si Universitatea Cluj.