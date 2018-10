Patinoarul barladenilor, scos din nou la licitatie

Dupa ce, In urma licitatiei de la finele lui august, organizata pentru amenajarea patinoarului artificial din centrul Barladului, castigatorul a dat bir cu fugitii, refuzand sa semneze contractul, ieri, a fost publicat anuntul pentru o noua licitatie.

Pe 26 septembrie, consilierii locali barladeni au votat, pentru a doua oara In acest an, un proiect de hotarare ce vizeaza „Inchirierea prin licitatie publica a unui teren de 700 metri patrati apartinand domeniului public al Barladului, In vederea amplasarii unui patinoar a carui activitate va fi administrata de chirias„. Si asta pentru ca, la licitatia desfasurata pe 29 august si la care s-au Inscris patru firme interesate, s-a ajuns la un pret atat de mare, respectiv o chirie de 40.000 de lei, Incat firma desemnata castigatoare a refuzat sa semneze contractul. Asa se face ca, pentru a fi siguri ca acest lucru nu se repeta, consilierii au aprobat un caiet de sarcini cu niste criterii mai dure pentru cei interesati, respectiv obligatia de a achita o garantie de participare de 30.000 de lei, dar si aceea de a pastra tariful de acces pe gheata si cel de Inchiriere a perechii de patine la 10 lei/ora/persoana.

Iar ieri, autoritatile locale au publicat anuntul pentru o noua licitatie publica deschisa, ce va avea loc pe 24 octombrie, ora 12.00, la sediul Primariei Barlad. Potrivit acestuia, se pot Inscrie doar persoanele juridice care fac dovada ca sunt autorizate pentru desfasurarea activitatilor specifice (amenajarea de patinoare) si care detin toate avizele si autorizatiile prevazute de legislatia In vigoare. Printre documentele necesare la dosarul de Inscriere la licitatie trebuie sa se regaseasca si un certificat fiscal emis de Primaria Barlad In care sa nu figureze cu datorii la bugetul local. De asemenea, doua dintre conditiile esentiale impuse de autoritatile locale pentru a-i Impiedica pe cei neseriosi sa se Inscrie se regasesc se refera la faptul ca firmele interesate nu pot participa la licitatie daca au contracte anterioare neonorate Incheiate cu Primaria Barlad, ca de altfel nici cele care au participat si au adjudecat orice tip de licitatie publica desfasurata de Primaria Barlad si nu s-au prezentat sau au refuzat Incheierea contractului de Inchiriere, ori care nu si-au Indeplinit In totalitate obligatiile contractuale. Dosarele se depun la primarie pana cel tarziu pe 22 octombrie, ora 16.00.

Municipalitatea intentioneaza sa inaugureze patinoarul pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, ocrotitorul Romaniei, sau cel tarziu pe 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, mai ales ca, In acest an, marcam si Centenarul Marii Uniri. Obiectivul ar urma sa fie amenajat tot In centrul Barladului, adica In Piata „Victoriei” (pe platoul de langa Hotel „Moldova”), iar odata desemnat un castigator si semnat contractul, durata acestuia va fi de doua luni (decembrie 2018 si ianuarie 2019), cu posibilitatea prelungirii de cel mult o luna. Firma castigatoare va trebui sa amenajeze un patinoar pe o suprafata de minimum 600 din cei 700 de metri patrati Inchiriati, adica 20×30 metri liniari, cu toate dotarile necesare functionarii In conditii optime: instalatie de racire, module, capete de module, furtune de legatura, mantinela, agent de Inghetare, casuta cu destinatia de garderoba, punct de Inchiriere patine, minimum 100 de perechi de patine, tonete In vederea desfasurarii de activitati economice, etc.

Tot aceasta se va ocupa si de salubrizarea zilnica a zonei. Odata inaugurat, patinoarul va fi deschis publicului zilnic, dupa programul votat de consilieri (luni-joi – In intervalul orar 09.00-22.00 si vineri-duminica si de sarbatorile legale si religioase – In intervalul orar 09.00-23.00). O alta obligatie ce Ii revine agentului economic este permiterea accesului zilnic gratuit al persoanelor sub 18 ani, atat la patinoar cat si la patine, In intervalul orar 09.00-13.00. In plus, tariful de acces pe gheata si cel de Inchirierea a perechii de patine nu trebuie sa depaseasca 10 lei/ora/persoana.