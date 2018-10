Parcul Copou, tot mai mare, tot mai frumos!

Municipalitatea a luat decizia daramarii actualelor sere apartinand SC Goscom Vaslui SA, situate in vecinatatea parcului Copou. Terenul aferent, peste 1,6 hectare, va fi inclus in parc, conversia acestuia in spatii verzi si zona de agrement urmand sa fie facuta in cadrul unui proiect cu finantare nerambursabila ce urmeaza sa fie accesat in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014 – 2020.

in ultimii 10 ani, municipalitatea vasluiana a investit foarte mult in modernizarea Parcului Copou, ajuns acum nu doar locul de petrecere a timpului liber preferat al vasluienilor, ci si un obiectiv turistic simbol al orasului. Vechile sere ale Goscom strica insa aspectul parcului, o parte din cladiri fiind de ceva vreme nefolosite si aflate intr-o stare avansata de degradare. inca de acum doi ani, conducerea primariei a luat decizia mutarii vechilor sere in alta parte a orasului, iar terenul respectiv, 16 mii de metri patrati, sa fie alipit parcului si sa sufere ample lucrari. in acest scop, a fost pregatit un proiect, “Reconversia unui teren din zona Copou, in zona verde si agrement” a carui valoare este estimata la 12 milioane de lei fara TVA. Proiectul urmeaza sa fie depus pentru obtinerea unei finantari europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014 – 2020, insa, pana la evaluarea lui si aprobarea finantarii, municipalitatea doreste sa faca deja primii pasi. Este vorba in prima faza de demolarea vechilor sere nefunctionale si eliberarea terenului in cauza. Costul operatiunii este estimat la 100.000 de lei iar suma necesara urmeaza sa fie alocata din bugetul local.

Conform proiectului municipalitatii, ulterior daramarii fostelor sere, se va trece la amenajarea terenului in vederea transformarii sale in spatiu verde, inclusiv amenajarea de alei pietonale, grupuri sanitare, dotarea cu mobilier urban,

echipamente sportive si de joaca, constructii usoare pentru odihna etc., acestea din urma in limita a 10% din suprafata totala a terenului. Acolo urmeaza a fi mutat actualul loc de joaca pentru copii, care astfel va avea o suprafata mai generoasa si va fi dotat cu noi echipamente. Cand planurile municipalitatii vor fi duse la indeplinire, un lucru este cert: vasluienii vor avea la dispozitie un parc mai mare, mai frumos, cu care vor avea mai multe motive de lauda!