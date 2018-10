Organizarea Referendumului pentru familie, In grafic

Pregatirile pentru buna desfasurare a Referendumului privind redefinirea familiei In Constitutie ca uniunea dintre un barbat si o femeie, ce va avea loc pe 6 si 7 octombrie, sunt In grafic. Astazi, buletinele de vot, stampilele, timbrele autocolante, listele electorale si alte materiale vor fi distribuite catre sectiile de votare.

La nivelul judetului Vaslui erau prevazute initial 527 de sectii de votare, Insa In comuna Rosiesti, din cauza scaderii numarului de locuitori cu drept de vot, una dintre cele 6 sectii a fost desfiintata. In total, pe 6 si 7 octombrie, sunt asteptati la urne 408.169 vasluieni, inclusiv cei care vor Implini 18 ani In ziua votarii. Au fost tiparite 448.636 de buletine de vot, diferenta urmand sa acopere eventualele cereri de exercitare a acestui drept pentru persoane nerezidente In sectia sau circumscriptia electorala respectiva si care vor vota pe liste suplimentare. Buletinele de vot, cele 526 de stampile de control si cele 2.630 de stampilele cu inscriptia „Votat”, cate 5 stampile pentru fiecare sectie, au ajuns zilele trecute In judet, urmand ca, astazi, sa fie distribuite In teritoriu. Si comisiile sectiilor de votare au fost desemnate si, desi 88 de persoane trase la sorti pentru functia de presedinte de sectie au refuzat acest lucru, invocand motive de sanatate sau personale, au fost selectate alte persoane, dintre expertii electorali aflati pe listele AEP. S-au luat masuri si pentru cazul In care In cele doua zile de vot vor exista situatii de retragere sau absenta a presedintilor de sectii de votare, la dispozitia presedintelui Tribunalului Vaslui existand o lista de rezerve. Daca vor fi astfel de situatii, activitatea sectiei respective va fi suspendata pana la desemnarea si sosirea unui nou presedinte de comisie. Pe langa motive de sanatate sau lipsa din localitate In perioada respectiva, de cele mai multe ori, au fost invocate motive personale, In fapt pentru ca efortul nu merita banii. Un presedinte de sectie de votare va fi platit pentru 5 zile de activitate cu cate 190 lei/zi, iar un membru al comisiilor va primi aceeasi suma, Insa pentru doar 3 zile de activitate, sumele fiind impozabile!

Cetatenii romani care Implinesc varsta de 18 ani In data de 7 noiembrie Isi pot exercita dreptul de vot doar In aceasta zi. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor vor avea program cu publicul, iar actele de identitate se vor elibera In maxim circa 2 ore, fara costuri suplimentare.