Oportunitate pentru companiile vasluiene

Fostul ministru al mediului de afaceri, Ilan Laufer, a lansat, miercuri, la Vaslui programul “Smart Start USA”, care isi propune sa sprijine finantarea si prezenta IMM-urilor romanesti pe piata americana si nu numai. Derulat in colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, cu Academia de Studii Economice din Bucuresti si cu institutii financiar-bancare importante, programul pune la dispozitia companiilor interesate de schimburi economice cu SUA suma de 500 de milioane de dolari, oferind consultanta, oportunitati de promovare, dar si garantii din partea fondurilor de garantare si contragarantare.

Ilan Laufer, initiatorul si coordonatorul programului, impreuna cu Academia de Studii Economice din Bucuresti, Camera de Comert si Industrie Romania si partenerii de implementare Piraeus Bank Romania (First Bank), Banca Transilvania, BCR, Mastercard si CertSIGN, precum si cele doua fonduri de garantare si contragarantare, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri si Fondul Roman de Garantare, a lansat, la inceputul lunii octombrie, programul „Smart Start USA”, destinat intreprinzatorilor romani ce doresc sa faca afaceri si schimburi comerciale in SUA.

Prezent miercuri la Vaslui in cadrul turneului de promovare “Smart Start USA – solutii eficiente de finantare pentru internationalizarea afacerilor romanesti”, fostul ministru al mediului de afaceri le-a prezentat oamenilor de afaceri si reprezentantilor administratiilor publice locale vasluiene solutiile oferite de acest program, „o sansa oferita comunitatilor de afaceri locale de a depasi barierele regionale, de a se dezvolta economic, aducand plus valoare si durabilitate economica in zona”, dupa cum a subliniat fostul ministru al mediului de afaceri, Ilan Laufer.

Proiectul are drept scop sa prezinte antreprenorilor oportunitatile oferite de piata din SUA, sa le faciliteze accesul pe aceasta piata, dar si obtinerea de fonduri pentru o astfel de internationalizare a afacerilor lor. “Smart Start USA” urmareste crearea primului ecosistem din Romania dedicat cresterii exportului si internationalizarii companiilor cu capital romanesc cu acces prioritar pe piata SUA. Urmarim sa oferim nu doar un suport financiar, ci dorim sa oferim un ecosistem care poate sa vina cu mai multe solutii”, a explicat Ilan Laufer, initiatorul programului. Practic, prin inscrierea pe portalul programului, daca indeplinesc o serie de conditii legate de lipsa datoriilor la stat, de domeniul de activitate, profitabilitate, cifra de afaceri si tipul de cheltuieli, companiile pot accesa credite de pana la 200.000 de dolari si pot beneficia de indrumare, educatie si instruire antreprenoriala in vederea dezvoltarii activitatii de export si extinderii pe pietele internationale. Bugetul programului este de 500 de milioane de dolari, iar aportul propriu al companiei beneficiare, de minimum 15%, durata implementarii fiind de maximum 7 ani, cu dezvoltarea activitatilor in unul din sectoarele economice prioritare. Printre beneficiile concrete se numara participarea gratuita la evenimentele “Smart Start USA” din tara si strainatate, semnatura electronica gratuita pentru toti aplicantii in program, precum si facilitarea accesului la reteaua atasatilor economici ai Romaniei in strainatate, la reteaua Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si la garantii din partea fondurilor de garantare si contra garantare.

Presedintele CCIA Vaslui, Ionel Constantin a salutat aceasta initiativa si programul care vine in sprijinul companiilor ce doresc sa intre pe piata americana sau alte piete importante. “in acest moment, tara noastra este prea dependenta de relatiile comerciale cu Uniunea Europeana, cu care deruleaza aproape trei sferturi din totalul comertului exterior. Prin programul SmartStart USA, investitorii pot obtine nu doar finantare, ci si consultanta, precum si accesul la reteaua Camerei de Comert pentru facilitarea deschiderii relatiilor si colaborarii cu parteneri americani. Pentru companiile vasluiene care fac export, si nu numai, consider ca aceasta initiativa este bine venita si sunt sigur ca, cat de curand, vom gasi firme vasluiene care vor deveni partenere in acest program”.