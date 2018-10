Opinii: Nu dati banii pe prostii, luati reviste la copii!

„Avem si handicapul saraciei, extrem de greu de trecut…”, se plânge Dumitru V. Marin în nr. 15 al revistei Meridianul Cultural Românesc, la pagina 140. Citindu-i declaratiile de avere, saracia dispare, asa ca Marin ramâne doar cu asumatul handicap. Si, chiar daca n-ar fi avut o astfel de problema, a facut prof. dr. Dumitru V. Marin ce-a facut si a capatat niste bani de la Consiliul Judetean Vaslui, 9.382 lei, nerambursabili, prin intermediul Asociatiei Uniunea Judeteana a Proprietarilor de Imobile ECOMAR Vaslui, pentru proiectul „Meridianul Culturii” (numar contract 9370 din 02.07.2018). Sa faca… ce? Un singur raspuns îmi vine în minte: chiar revista “Meridianul Cultural Românesc”, pe care o scotea, de 14 numere deja, platind-o din propriul buzunar, cu “mari sacrificii financiare” si piedici de tot felul din partea autoritatilor. Nu trecea saptamâna fara ca Marin sa nu se plânga de indiferenta factorilor locali si judeteni, pe care-i porcaia pentru ca sunt atât de insensibili la marele act cultural care se desfasoara în coasta lor.

Revenind, nu întâmplator titlul proiectului finantat, “Meridianul Culturii”, aduce atât de bine cu “Meridianul Cultural Românesc”. Dar, pentru a spulbera orice dubiu, pe coperta a doua a ultimului numar al revistei apar sigla CJ Vaslui si mesajul “Proiect co-finantat de Consiliul Judetean Vaslui”, mentiuni care, pe numerele precedente, lipsesc.

Asadar, prof. dr. Dumitru V. Marin a facut o economie, platind (si) din banii CJ-ului o revista pe care, altminteri, ar fi scos-o în regie proprie. Bravo lui, om orientat! Dar sa vedem pe ce-a dat CJ banii si, mai ales, daca s-a meritat.

Ultimul numar începe cu un editorial, “Trilingvismul – actualitate si viitor”. Îl citisem deja. A fost publicat în Meridianul, ziarul aceluiasi Marin. Trei pagini fara cap si coada, în care sunt înecate într-o supa saraca în cuvinte trilingvismul, globalizarea si niste sintagme voit tari, “tacerea neagra” si “deceniul dusmaniei”. Cu îngaduinta, o compunere de liceu. Face banii? Nu-i face.

Mai departe, câteva pagini de “pupaturi” de la colaboratori. Nu ma bag, mai ales în contextul referendumului… cu toate confuziile iscate pâna acum… Apoi, în sfârsit, un studiu serios: “Marele razboi de reîntregire a neamului si martirii sai – o evocare din perspectiva medicala” – partea întâi, purtând semnatura dr. Valeriu Lupu. L-am citit deja. Dar l-am citit în “Monitorul de Vaslui” (în editiile din 10, 11, 12 si 13 iulie 2018). Face banii? Nu-i face, câta vreme Monitorul a publicat gratuit materialul doctorului Valeriu Lupu, din dorinta (si obligatia) de a aduce publicul cititor mai aproape de gândirea elitei culturale a judetului Vaslui.

Urmeaza câteva pagini de poezie. O sectiune reusita, dar “vina” este exclusiv a semnatarilor. Apoi… tranc! – interviu cu “un primar cu viziune”. De unde trag concluzia ca banii CJ-ului nu sunt de-ajuns pentru o astfel de revista. Si daca va întrebati ce treaba are comuna Rediu din Iasi cu, scuze, cultura, ei bine, or fi fiind pe-acelasi… meridian, ce stiu eu?! Face banii? Nu-i face. Da’ las’ ca-i (face si-i) da primaru’!

Urmeaza o sectiune dedicata eseurilor. Clar, s-au schimbat definitiile, pentru ca primul text (ceva despre mare din câte-am înteles) este orice, mai putin eseu. Din fericire, rubrica este salvata de urmatorii doi contributori.

Câteva (multe) pagini mai încolo, înca o revedere mai mult decât placuta: profesorul husean Costin Clit semneaza o recenzie extrem de acida a celei de-a III-a editii a “Istoriei Bârladului” a doamnei Oltea Rascanu-Gramaticu. Textul a fost, de asemenea, gazduit – evident, gratuit! – în paginile ziarului Monitorul de Vaslui… Ar putea spune unii: domnule, ziarul e ziar, revista, una trimestriala. Tocmai: ai trei luni sa aduni si sa livrezi publicului continut original. Ca, vorba aia, sa faca banii!

În sfârsit, pe la coada (inclusiv valorica) a revistei, soc: un fragment din romanul “Zapada pe flori de cires în spatiul pentru iubire” al celui mai mare romanciar vasluian din toate timpurile, Dumitru V. Marin. În fapt, o lalaiala plictisitoare, un chin si pentru cititor, si – sunt convins – si pentru autor. Face banii? Categoric, nu!

Iata pentru ce a dat CJ aproape o suta de milioane de lei vechi (de altfel, singura legatura care poate fi creata cu Anul Centenarului, nu mentiunea de pe pagina 2 – “Sub semnul Centenarului: 1918-2018”). Pentru relativ putin continut original, din moment ce textele de calitate au fost, deja, publicate, culmea, într-un ziar fara pretentii de vector cultural. Pentru multa umplutura marca Dumitru V. Marin, pe lânga care, nu putem sa nu spunem, din fericire, îsi fac loc si câtiva condeieri talentati. Pacat de banii CJ-ului, fapt care-mi aminteste de celebrul refren parodiat in titlu.

P.S.: Pentru ca e greu “cu cultura”, Marin a deschis, chiar pe numele sau, un cont in euro, in care se pot face donatii. Daca era in lei, dadeam si eu ceva, pentru ca, se vede treaba, suta de milioane de la CJ nu e suficienta…