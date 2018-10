Observatorul din Barlad marcheaza Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic

La finele acestei saptamani, barladenii pasionati de astronomie sunt invitati sa ia parte la o conferinta dedicata Saptamanii Mondiale a Spatiului Cosmic. Evenimentul va fi gazduit de sediul central al Muzeului „Vasile Parvan” Barlad si va avea loc sambata, 6 octombrie, incepand cu ora 11.00, cand cei interesati vor avea ocazia sa il asculte pe Aurel Chirila, din cadrul Astroclubului „Calin Popovici” Galati. Manifestarea a fost organizata de muzeograful Dumitru Ciprian Vintdevara, coordonatorul Observatorului Astronomic din cadrul muzeului barladean.

„Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a declarat in anul 1999 ca Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic va avea loc in fiecare an in aceeasi perioada, respectiv 4-10 octombrie, aceste date marcand doua evenimente: lansarea primului satelit artificial al Terrei, Sputnik 1 – pe 4 octombrie 1957 (anul acesta se implinesc 60 de ani de la acel moment), care a deschis astfel calea spre explorarea spatiului, si semnarea Tratatului privind principiile care guverneaza activitatile statelor in domeniul explorarii si utilizarii pasnice a spatiului cosmic, inclusiv a Lunii si a celorlalte corpuri ceresti – pe 10 octombrie 1967. Pentru institutia noastra, Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic mai are o semnificatie, respectiv aniversarea infiintarii Astroclubului «Perseus». Pe 9 octombrie 2018 se implinesc opt ani de la inaugurarea celui mai important program educational din cadrul Departamentului de Astronomie”, ne-a declarat muzeograful Dumitru Ciprian Vintdevara.

Tot ca o activitate in cadrul Saptamanii Mondiale a Spatiului Cosmic se va desfasura si o sesiune de observatii astronomice, insa vineri, 5 octombrie, in intervalul orar 19.00-21.00. in cazul in care cerul va fi senin, cei interesati vor avea ocazia sa priveasca prin telescop la corpurile ceresti.