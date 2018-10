Obiectiv asumat: ALDE, a doua forta politica din judet!

Deputatul Daniel Olteanu, presedintele ALDE Vaslui, a dat startul intalnirilor zonale cu presedintii de organizatii comunale si alesii locali ALDE de la nivelul judetului Vaslui.

Prima intalnire de lucru s-a desfasurat duminica, 28 octombrie, la cabana Oprisita (comuna Poienesti), intalnire la care au fost prezenti reprezentantii organizatiilor locale ALDE din zona de nord a judetului, arondate Vasluiului. Mesajul presedintelui ALDE Vaslui a fost unul de mobilizare pentru indeplinirea obiectivului asumat odata cu preluarea conducerii filialei: ALDE Vaslui trebuie sa devina a doua forta politica din judet si sa se situeze in primele cinci organizatii din tara.

Daniel Olteanu a anuntat ca, in calitatea sa de presedinte al ALDE Vaslui, va pastra aceleasi principii de lucru care ii caracterizeaza activitatea din Parlament. Este vorba despre realism, responsabilitate si respect fata de vasluienii care aleg sa se alature echipei ALDE. „Le-am propus colegilor mei din conducere, pentru a lucra mai eficient, impartirea judetului in trei zone, fiecare cu cate un coordonator. M-a bucurat discutia avuta cu colegii din zona Vaslui, in cadrul primei intalniri din cele trei programate in perioada imediat urmatoare. Acestia si-au exprimat dorinta de revitalizare a filialelor locale, impartasindu-mi dorinta ca, impreuna, sa obtinem rezultate foarte bune la alegerile care urmeaza. Cu totii ne dorim ca, in 2020, ALDE sa fie, nu doar declarativ, a doua forta politica a judetului Vaslui. Avem oameni, avem forta de a atinge acest obiectiv politice”, a declarat deputatul Daniel Olteanu dupa intalnirea cu filialele arondate Vasluiului. Parlamentarul a admis ca in ultima perioada au mai existat probleme de comunicare, insa acestea sunt, deja, de domeniul trecutului. “ALDE Vaslui a intrat intr-o noua etapa, la fel si raporturile dintre membri. Din acest punct de vedere, sunt optimist, dupa ce am vazut potentialul zonei Vaslui, ca obiectivele pe care ni le-am propus sunt realiste si realizabile. Exista o sete de performanta in cadrul filialelor, iar aceasta poate fi concretizata inclusiv prin dialog si transparenta. Iata, spre exemplu, am avut discutii inclusiv pe tema colaborarii in plan local a membrilor ALDE cu partenerii de guvernare, PSD. Au existat situatii in care primarii PSD nu au colaborat cu alesii locali de la ALDE; toate aceste situatii au fost si vor fi discutate punctual, pentru a evita situatii ca cea de la Tatarani, spre exemplu”, a conchis Daniel Olteanu, presedintele ALDE Vaslui.