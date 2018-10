O femeie s-a aruncat sub tren, in statia CFR Barlad

O femeie de 39 de ani, din Barlad, a ajuns in stare grava la spital dupa ce, ieri, a incercat sa-si puna brutal capat zilelor, aruncandu-se sub trenul care tocmai intra in gara. Aceasta statea pe unul din scaunele de pe peronul ce desparte linia I de linia II si, cand a vazut ca se apropie garnitura, s-a ridicat si s-a dus „intins” sub rotile trenului. Cel cu care se afla in acel moment, concubinul sau, a ramas socat cand a vazut cele intamplate. Acesta a povestit ca intre ei avusese loc o cearta, insa cu o seara inainte. Potrivit politistilor care au efectuat cercetari la fata locului, femeia a fost lovita de locomotiva trenului Regio 6404 care circula pe ruta Iasi – Barlad. Incidentul s-a petrecut ieri, 25 octombrie, la ora 13.38, in statia CFR Barlad. Trenul tocmai intra in gara si incepuse manevrele de franare, asa ca nu avea viteza mare. insa, din nefericire, a fost calcata de rotile garniturii si s-a ales cu un picior taiat. Atat calatori care asteptau alte curse cat si politisti de la Transporturi Feroviare au fost martori la grozavie si au solicitat imediat un echipaj medical pentru a o transporta la Spitalul „Elena Beldiman” pentru investigatii de specialitate si ingrijiri medicale. „Pacienta a fost diagnosticata cu politraumatism prin accident feroviar, cu sectiune gamba dreapta, fractura humerus stang, traumatism forte coloana cervicala si soc post traumatic. A fost adusa constienta, dar acum este sedata, in coma indusa medicamentos, pentru a nu simti durerea in timp ce i se fac investigatiile”, ne-a declarat Adrian Gheorghiu, responsabil mass-media in cadrul spitalului. Femeia nu figureaza cu prezentari la sectia de Psihiatrie si nici cu afectiuni psihice. in schimb, la Compartimentul de Primire Urgente are numeroase prezentari, cele mai multe pentru leziuni provocate in urma batailor primite, asa ca nu ar fi exclus sa se fi saturat sa fie sac de box si din acest motiv sa fi incercat sa-si curme viata.

„Momentan nu avem indicii din care sa rezulte ca a fost o tentativa de suicid, dar nu se exclude nicio varianta. Oricum, in cauza a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa”, ne-a precizat Bogdan Gheorghita, responsabil mass-media in cadrul IPJ Vaslui.