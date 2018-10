O adolescenta si prietenul ei, la un pas sa devina pranzul unui urs de la Zoo Barlad

O tanara de 17 ani si prietenul acesteia au cazut prada ghearelor extrem de ascutite ale unui urs de la Gradina Zoologica Barlad, care a devenit agresiv in momentul in care fata s-a apropiat de cusca lui pentru a-si face un „selfie”, iar tanarul a incercat sa o salveze de salbaticiune.

Incident socant petrecut duminica dupa-amiaza in incinta Gradinii Zoologice Barlad. O adolescenta de 17 ani, din comuna Gherghesti, si prietenul acesteia, un tanar din judetul Suceava, au fost atacati de un urs pentru ca au ignorat panourile de avertizare in privinta apropierii de custile animalelor captive. Din fericire, viata niciunuia nu a fost pusa in pericol, insa putin a lipsit ca cei doi iubiti sa devina pranzul salbaticiunii.

Concret, fata a iesit de pe aleea betonata, trecand de gardul de protectie aflat la circa un metru de imprejmuirea ursului, si s-a lipit cu spatele de barele metalice ale custii pentru a-si face un „selfie” in care sa apara si ursul. Cu ochii in telefonul mobil, adolescenta nu a observat ca animalul s-a apropiat decat cand acesta a bagat laba printre gratii si a apucat-o cu ghearele de coapsa stanga. ingrozita, de frica si de durere, tanara a inceput sa tipe, alertandu-l pe iubitul ei, care a venit intr-un suflet sa o scoata din ghearele salbaticiunii. Numai ca, in incercarea de a o salva, animalul l-a atacat si pe el, „stantandu-i” degetele de la mana stanga. Ambii au fost transportati cu ambulanta la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad pentru ingrijiri corespunzatoare.

„La ora 14.30, la Urgente au fost adusi o tanara de 17 ani, din Gherghesti, si prietenul ei, un tanar din judetul Suceava, cu leziuni provocate de un urs de la Gradina Zoologica Barlad. Fata a fost diagnosticata cu «plagi muscate coapsa stanga» si a ramas internata in sectia de Chirurgie, in timp ce tanarul a fost diagnosticat cu «plagi muscate degetele 2 si 3 la nivelul mainii stangi». Acesta are spitalizare de zi la sectia de Boli Infectioase, pentru a i se administra vaccinul antirabic”, ne-a declarat Adrian Gheorghiu, responsabil mass-media in cadrul spitalului barladean.

Desi, timp de multi ani, nu a fost inregistrat niciun astfel de incident la Zoo Barlad, totusi, acesta nu e singurul din ultima perioada. in urma cu cateva saptamani, o mamica insotita de baietelul sau de trei ani a vrut sa-l fotografieze tot cu ursul pe fundal. A lipit copilasul cu spatele de cusca, iar ea s-a indepartat pentru a-l poza, timp in care ursul s-a apropiat pe nesimtite si s-a repezit la copil. Din fericire, nu l-a ranit, ci doar i-a smuls ghetuta, insa cu siguranta ca cel mic a ramas traumatizat. Si totul din cauza inconstientei mamei sale.