Noul “Spital vechi” va fi o bijuterie!

În ultima sedinta a Consiliului Local Vaslui, Corneliu Tudose, reprezentantul firmei constantene care a realizat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Construire sectii la Spitalul nr. 2 Vaslui”, a prezentat proiectul viitorului spital, unul ultramodern, care respecta toate cerintele potentialilor beneficiari si conditionalitatile sanitare in vigoare si ale ISU. Proiectul, care va fi realizat de municipalitate în parteneriat cu CJ Vaslui, Ministerul Sanatatii si Compania Nationala de Investitii, va fi implementat în maxim 3 ani de la accesarea finantarii.

Spitalul nr. 2, “Spitalul Vechi”, asa cum este cunoscut de vasluieni, unde functioneaza sectia de Psihiatrie si cea de Boli Infectioase din cadrul SJU Vaslui, nu mai corespunde standardelor actuale, data fiind starea avansata de degradare a cladirilor si dotarile cu durata de viata expirata. În aceste conditii, în 2014, pentru ca Consiliul Judetean nu putea suporta costurile reabilitarii, dat fiind ca deja implementa proiectul de reabilitare si modernizare a SJU Vaslui, avand în plan si celelalte investitii, noul Ambulatoriu Integrat, sediul UPU etc., iar municipalitatea putea accesa mai usor fondurile necesare reabilitarii, CL a preluat în administrare imobilele si terenul de la Spitalul nr. 2. Ulterior, a fost aprobata efectuarea unui studiu de fezabilitate continand inclusiv indicatorii tehnici, studiu care, împreuna cu proiectul viitorului spital, a fost prezentat consilierilor locali la ultima sedinta a CL Vaslui, de joi, 27 septembrie. La unison, toti consilierii, inclusiv cei liberali, au apreciat atat proiectul, cat si oportunitatea acestei investitii, care “este necesara, bine venita, completand astfel eforturile CJ Vaslui de modernizare a infrastructurii spitalicesti si de urgenta din municipiul si judetul vaslui, la standardele pe care el merita vasluienii”, asa cum s-a exprimat liberalul Valentin Dragomir. Dealtfel, hotararea privind studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici a fost aprobata în unanimitate de toti consilierii municipali.

Viitorul Spital municipal va avea patru sectii, incluzand 43 de saloane cu un total de 204 paturi, respectiv 88 de paturi la sectia Psihiatrie, 66 de paturi la sectia Boli infectioase, 50 de paturi la sectia Boli cronice si alte 18 paturi în sali de tratamente. Obiectivul este structurat pe patru corpuri de cladire unite printr-un corp central, care va face legatura între celelalte cladiri, corp ce va cuprinde, pe langa utilitati, o receptie triaj general, o camera de expunere radiologie, sala kimioterapie si cabinete de explorari functionale ori de recoltare probe pentru analize de laborator. Fiecare corp de cladire va gazdui o sectie separata, pe langa cele de Pshiatrie si Boli Infectioase existente deja la Spitalul 2, unitatea urmand a gazdui si sectia de Cronici – îngrijiri paleative, care acum se afla în cladirea spitalului TBC, dar si un Centru de sanatate mintala, ce va avea cabinete medicale, psihologie ori psihoterapie de grup. În plus, demisolul comun va gazdui, pe langa utilitati, un adapost de protectie civila si morga, toate circuitele de transport materiale, pacienti si decedati fiind proiectate în asa fel încat sa nu se intersecteze, lucru valabil dealtfel pentru întreg spitalul. Asa se face ca, în afara lifturilor de transport persoane prevazute pentru fiecare corp de cladire, în care încap inclusiv targile cu bolnavi împreuna cu însotitorii necesari, vor fi mai multe lifturi mici, gen montcharge, fiecare cu destinatie separata pentru pentru mancare, lenjerie curata, lenjerie murdara sau deseuri periculoase, traseul acestora fiind gandit în asa fel încat sa se intersecteze cat mai putin posibil.

Între cele patru corpuri de cladire ce urmeaza a fi ridicate, cel mai mare va fi cel care va gazdui Sectia de Psihiatrie, care va avea, pe langa parter si demisol, alte patru etaje. Pe o suprafata totala construita de 3.706,62 mp (fara demisol si casa scarii), pe langa saloanele destinate bolnavilor si utilitatile aferente, vor fi mai multe cabinete medicale, o sala de mese pentru personal, bucatarie si o sala sedinte. La fel, în cazul Sectiei de boli Infectioase, cu acces separat, care, construita pe 3 etaje, va avea o suprafata totala de 3.130,80 mp. În ceea ce priveste sectia de Cronici, cu o suprafata de 2.419,28 mp, respectiv demisol, parter si doua etaje, pe langa cabinetele medicale, grupurile sanitare, magaziile si vestiarele personalului, saloanele vor gazdui 50 de paturi pentru bolnavii care au nevoie de îngrijiri paleative. În sfarsit, corpul de cladire ce va gazdui Centrul de sanatate mintala, cu o suprafata construita de 229,71 mp, va avea, pe langa parter si demisol, un sigur etaj, destul pentru ca acolo sa functioneze zone de asteptare pentru pacienti, hol, cabinete medicale, cabinet psiholog, arhiva, asistent social, grupuri sanitare, spatii pentru psihoterapie de grup sau registratura. Cat priveste corpul central, cel care va face legatura între toate corpurile de cladire, la demisol va functiona, pe langa farmacie, arhiva si un atelier pentru personalul auxiliar, si morga spitalului, iar la parter se vor regazi receptia de triaj general, o sala de asteptare, arhiva, grupuri sanitare, camera de expunere radiologie, sala de kimioterapie, cea de explorari functionale si cea de recoltare probe pentru laborator. La etajul 1, pe langa alte utilitati, vor fi camere frigorifice pentru alimente, camere de preparare alimente, camera nutritionistului, a bucatarului sef, cea de receptie marfa, bucataria calda si cea rece ori spalator, va fi o sala de sedinte pentru personalul medical a spitalului.

În exteriorul spitalului, pe langa cladirea portii, vor fi construite mai multe cladiri anexe, destinate centralei termice si grupului generator, statiei fluide medicale, cea de tuburi O2, pentru rezerva de apa pentru incendiu, ori statie epurare biologica si separatorul de hidrocarburi, obligatorii pentru o unitate spitaliceasca.

“Trebuie spus ca acest proiect a fost pentru noi o provocare, pentru a crea un spital ce va respecta cele mai noi norme în domeniul sanitar si din punct de vedere al normativelor PSI, dar si care sa asigure întreg proces spitalicesc si fluxul de necesitati, astfel încat, dusa la îndeplinire, aceasta investitie sa devina nu doar unul dintre cele mai moderne spitale din tara, dar si un model pentru alte unitati medicale. Cred ca am reusit acest lucru, încercand sa facem o unitate medicala de referinta pentru acest moment, cu un aspect modern si o functionalitate pe masura. De exemplu, vorbind de provocari, am încercat sa înglobam pe cat posibil actualele cladiri în structura viitorului spital, în cele mai multe cazuri impunandu-se totusi ca solutie daramarea totala sau partiala a acestora. Mai mult, existenta rapei din spatele spitalului a impus necesitatea ca viitoarele corpuri de cladire sa fie construite, folosind solutii tehnice de ultima ora, cat mai aproape de poarta, preferand ca spatiul tampon fata de rapa respectiva sa fie alocat parcarilor, lucru care nu va solicita în mod excesiv terenul din zona. Cert este faptul ca, împreuna cu proiectantul si consultand permanent autoritatile, respectiv DSP si ISU, pentru a fi siguri ca respectam, pe langa cerintele de ordin medical si normativele legale în vigoare, consider ca am reusit sa facem o treaba excelenta, iar obiectivul propus de noi sa devina unul de referinta pentru urmatorii ani”, a declarat Corneliu Tudose, reprezentantul firmei Euroton SRL Constanta, care a realizat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Construire sectii la Spitalul nr. 2 Vaslui”.

Costul estimat al acestei investitii este de 84,2 milioane lei, din care peste 51 milioane de lei reprezinta costul total al lucrarilor, primaria urmand sa încerce accesarea de fonduri europene sau guvernamentale, de la Ministerul Sanatatii, cu participarea Companiei Nationale de Investitii. Dealtfel, primarul Vasile Paval a anuntat ca deja au fost deschise discutii cu institutiile respective, semnalele fiind pozitive. “Doar de abilitatea, îndarjirea si perseverenta noastra depinde realizarea acestui obiectiv. Este un proiect deloc usor, însa nu ne vom abate de la hotararea noastra de a completa locatiile în care vasluienii sa aiba sansa de a beneficia de cele mai bune conditii medicale, asa cum merita!”