Minora traficanta de etnobotanice, condamnata… sa mearga la scoala!

incet, incet, toti membrii clanului de romi Manea, care acaparase piata de etnobotanice interzise din Barlad, isi primesc pedeapsa! inca unul dintre cei 12 copii angrenati in astfel de activitati, Alina Theodora Manea, a fost condamnata de Tribunalul Vaslui. in cele 6 luni de asistare zilnica decise de judecatori, ea ca va trebui sa mearga la scoala, in caz contrar riscand sa ajunga dupa gratii!

inca din anii 2007, cand etnobotanicele au ajuns “la moda”, o familie de romi din Barlad a vazut din vanzarea acestor substante interzise o modalitate de a face bani. Astfel, Viorel Manea, in varsta de 63 de ani, si sotia sa, Cristina Silion, in varsta de 43 de ani, au format o adevarata retea de traficanti de droguri, in care si-au inclus toti cei 12 copii ai lor, dintre care doar 3 dintre ei sunt majori. Copiii cei mai mici isi aduceau si ei contributia, fie pentru transportul drogurilor, fie vanzand etnobotanice colegilor de scoala, avand chiar norma zilnica, primind cate 2 pliculete din vanzarea carora sa-si cumpere mancare. Sarcinile erau foarte bine impartite, mama, Cristina Silion, se ocupa cu procurarea etnobotanicelor, tatal, Viorel Manea, cu portionarea lor, iar cei 12 copii, cu distributia si vanzarea. Banuind ca ar putea fi urmariti de politisti, traficantii nu tineau in casa ori asupra lor cantitati mari de droguri, iar banii ii ascundeau in peretele casei. Activitatea clanului Manea a fost stopata in 2016, chiar de Ziua Copilului, in urma interventiei si perchezitiilor facute de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui. Din cele 7 persoane retinute atunci, au fost arestati preventiv doar parintii si doi dintre copiii majori, alti 3 copii, din care 2 minori, fiind cercetati in libertate, sub control judiciar. Ulterior, 6 dintre membrii clanului, parintii si copiii majori, au fost trimisi in judecata pentru comiterea infractiunilor de de efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de actele normative in vigoare, fara a detine autorizatie, in forma continuata, si constituire a unui grup infractional organizat.

in ianuarie 2017, Tribunalul Vaslui a pronuntat o prima sentinta in acest dosar, acordand pedepse insumand in total 16 ani de inchisoare cu executare. Astfel, parintii, Viorel Manea si Cristina Silion au fost condamnati la cate 5 ani de inchisoare, in plus fiind decazuti din drepturile parintesti sau de a fi tutore sau curator pe o perioada de 2 ani. Andrei Ionut Manea (27 ani) a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare, Elena Ana Maria Manea (23 ani), la 3 ani si 6 luni inchisoare, iar Ioana Irina Manea (22 ani), la 3 ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare.

Ulterior, o alta membra a familiei, Maria Andreea Manea, in varsta de 15 ani, acuzata de aceleasi fapte, a fost judecata separat, pe motiv ca este minora, fiind condamnata la consemnarea la domiciliu in weekend, timp de 10 saptamani, ca masura educativa neprivativa de libertate. in luna septembrie anul trecut, a fost trimisa in judecata o alta membra a clanului de traficanti de etnobotanice, Alina Theodora Manea, care, tot pentru ca este minora, a fost judecata separat si a carui proces a fost finalizat de Tribunalul Vaslui zilele trecute. Spre deosebire de sora ei mai mare, Alina a primit o pedeapsa ceva mai restrictiva, respectiv 6 luni de asistare zilnica sub coordonarea Serviciului de Probatiune Vaslui. in aceasta perioada, pe langa interdictia de a parasi municipiul Barlad, fata este obligata sa mearga la scoala sau sa urmeze un curs de formare profesionala. in cazul in care nu respecta aceasta obligatie, Alina Theodora Manea risca internarea intr-un centru educativ sau o alta masura privativa de libertate. Ramane de vazut ce va alege tanara: scoala sau puscaria?