Militari decorati pentru misiuni in Afganistan si Irak, „Cetateni de Onoare” ai Barladului

Plutonierul major Gheorghe Ionut Cioclu si caporalul Vasile Mircea Cretu, ambii angajati ai Garnizoanei Barlad care au participat la mai multe misiuni in Teatrele de Operatii Afganistan si Irak, pentru care au fost decorati, vor primi titlul de „Cetatean de Onoare”.

Miercuri, 31 octombrie, de la ora 16.00, in sala de sedinte a Primariei Barlad va avea loc sedinta ordinara de Consiliu Local din luna octombrie. Doua dintre punctele de pe ordinea de zi se refera la acordarea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Barlad”, personalitatile barladene luate „in vizor” fiind doi ofiteri care lucreaza in cadrul Unitatii Militare 01458, din Garnizoana Barlad. Primul este plutonierul major Gheorghe Ionut Cioclu (39 ani), iar al doilea este caporalul clasa a III-a Vasile Mircea Cretu (40 ani), care sunt angajati in cadrul Ministerului Apararii Nationale de mai bine de 15 ani.

Initiatorul proiectelor de hotarare isi motiveaza intentia de a oferi titlul de „Cetatean de Onoare” ca semn de recunoastere si cinstire a celor doi militari prin faptul ca ambii si-au legat definitiv numele de Barlad prin savarsirea de fapte de eroism pentru Dumnezeu si patrie.

„Avand in vedere Anul Centenar al Marii Uniri de la 1918 si rolul Armatei Romane in Razboiul de Reintregire a Neamului romanesc, va rog sa supuneti aprobarii Consiliului Local Municipal Barlad acordarea titlului de «Cetatean de Onoare al municipiului Barlad» pentru doua personalitati militare locale, propuse prin adresa nr. 279/08.10.2018 de catre comandantul Unitatii Militare 01458 Barlad”, se arata in referatul intocmit de Constantin Nituc, seful Biroului Presa, Relatii Publice si Relatia cu Institutiile de invatamant, Cultura, Sanatate si Sport din cadrul Primariei Barlad.

Astfel, plutonierului major Gheorghe Ionut Cioclu (39 ani), angajat aici din 2002, ii va fi acordata distinctia ca urmare a faptului ca a participat la trei misiuni externe in Teatrul de Operatii Afganistan: intre 12.10.2013 – 06.05.2018 (fiind decorat cu medalia NATO 5), intre 28.08.2015 – 17.03.2016 (decorat cu Emblema de Merit in Slujba Pacii, clasa a III-a, Insigna „Participant la Misiuni in Strainatate” si Titlul Onorific de Militar Veteran) si intre 22.08.2017 – 17.03.2018 (decorat cu Insigna „Participant la Misiuni in Strainatate” si Emblema de Onoare a Logisticii).

Iar colegul sau Vasile Mircea Cretu (40 ani), caporal clasa a III-a ce este angajat aici din 2003, a participat la patru misiuni externe in Teatrele de Operatii Irak si Afganistan: intre 20.01.2006 – 23.07.2006 (Irak), intre 12.06.2009 – 07.02.2010 (decorat cu Titlul Onorific de Militar Veteran), intre 17.01.2012 – 17.08.2012 (decorat cu Insigna „Participant la Misiuni in Strainatate” si Emblema de Merit in Slujba Pacii, clasa a III-a) si intre 02.08.2017 – 04.03.2018. Ambii militari sunt casatoriti si au cate doi copii.