Marii fermieri, la rand la subventii!

Mai bine de jumatate din cei 20.764 de fermieri vasluieni care au depus la APIA cerere unica de plata in acest an au fost deja autorizati la plata avansului din subventiile cuvenite. incepand de astazi, urmeaza la rand fermierii care au solicitat subventii pentru suprafete mai mari de 10 hectare, ori si alte forme de sprijin, care, cu totii, isi vor primi banii pana la sfarsitul lunii noiembrie.

Astazi, APIA demareaza acordarea platilor in avans, cu prioritate pentru fermierii care detin suprafete cuprinse intre 1 si 10 ha, pana la acest moment fiind deja autorizati la plata peste 12 mii de fermieri vasluieni. incepand de astazi, urmeaza sa fie autorizati si fermierii care au suprafete mai mari de 10 ha de teren agricol. „Autorizarea la plata se va face treptat, primii fiind fermierii care nu au fost cuprinsi in esantionul de control al cererilor unice de plata depuse in acest an. Pana la sfarsitul lunii niembrie, vor beneficia de avansurile din subventiile pe anul 2018 toti cei 20.764 de fermieri vasluieni care au depus cereri de plata, inclusiv cei 2.042 de fermieri aflati in esantionul de control stabilit pentru acest an, urmand ca de pe 1 decembrie sa fie achitate si restul subventiilor”, a declarat Razvan Arteni, directorul executiv a APIA Vaslui. in ceea ce priveste subventiile din sectorul zootehnic, vor beneficia de aceste avansuri doar crescatorii de ovine si caprine.

Cuantumurile si plafoanele subventiilor in agricultura stabilite pentru anul 2018 se regasesc in tabel:

Denumire scheme APIA

Plafon

Campania 2018

(euro)

Cuantum

Campania 2018*

(euro/ha)

Cuantum

avans 2018

(euro/ha)

Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)

989.564.000

102,5697

71,7987

Plata redistributiva

99.436.000

primul interval:1-5 ha inclusiv – 5,0000

al doilea interval: peste 5 si pana la

30 ha inclusiv) – 50,3626

interval 1 – 3,5 euro

interval 2 – 35,2538 euro

Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu

561.846.000

58,2361

40,7652

Plata pentru tinerii fermieri

18.728.000

25,8405

18,0883

Sume importante ar putea primi fermierii care au accesat diverse masuri de sprijin de agomediu si clima, ori privind agricultura ecologica practicata, din cadrul PNDR 2014 – 2020, si care vor beneficia de un avans de 85% din subventiile pentru acest an. in plus, fermierii din 30 de comune situate pe lunca Prutului vor beneficia sulimentar de cate 75 euro/hectar, plati compensatorii pentru zone afectate de constramgeri specifice, in cadrul Masurii 13.3 din cadrul PNDR 2014 – 2020. Platile se fac in lei, utilizand cel mai recent curs de schimb valutar stabilit de Banca Centrala Europeana anterior datei de 1 octombrie 2018 respectiv la un curs de 4,6638 lei/euro.