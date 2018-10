Maraton concertistic derulat sub genericul „Pe urmele lui Enescu la Barlad”

Orasul Barlad a cunoscut o epoca intensa din punct de vedere cultural In prima jumatate a secolului XX, cand, datorita personalitatilor barladene si a evenimentelor de Inalta tinuta ce se desfasurau aici, orasul a fost vizitat de oameni de cultura precum George Enescu, George Stephanescu (fondatorul Operei Romane), Alexandru Vlahuta, Barbu Stefanescu Delavrancea, Nicolae Iorga, Victor Ion Popa si multi altii. Prin Festivalul care se organizeaza, se propune aducerea In atentia cetatenilor Barladului aceasta perioada, rememorand trecerea muzicala a lui George Enescu prin urbe, In locuri Incarcate de istorie precum Muzeul „Vasile Parvan”, Casa „Eugen Bulbuc” sau Gradina publica, unde el sustinea, uneori, spectacole pentru raniti. Ambianta muzicala barladeana, marcata mai ales de formatia „Armonia”, Intemeiata de Eugen Bulbuc, Il atrageau deseori pe Enescu la Barlad. Dintr-o scrisoare, aflam ca marele muzician se gandea cu mare nostalgie la acest oras, In special la Gradina Publica. Simpatia pe care le-o purta i-au convins pe barladeni sa-i ridice o statuie exact In centrul gradinii, realizata In anul 1959 de artistul plastic Ion Vlad.

In concordanta cu evenimentele derulate In anii anteriori, institutiile implicate – Fundatia „Remember Enescu”, Muzeul „Vasile Parvan”, Consiliul Judetean Vaslui, Consiliul local si Primaria Barlad – propun organizarea Festivalului „Pe urmele lui Enescu la Barlad”. „Prin acest proiect, dorim sa oferim publicului barladean un program cultural-muzical de calitate, mijlocind astfel cunoasterea personalitatii lui George Enescu atat din punct de vedere muzical, prin repertoriul ales pentru recital, cat si prin prezentarile de specialitate”, spune dr. Mircea Mamalauca, directorul Muzeului “Vasile Parvan” Barlad.

Vor fi prezente la Barlad, In generosul spatiu de la Pavilionul expozitional „Marcel Guguianu”, nume consacrate ale muzicii clasice, din tara si Republica Moldova, precum si tineri talentati aflati pe drumul consacrarii.

Iata, pe zile, programul acestui adevarat maraton concertistic derulat sub genericul „Pe urmele lui Enescu la Barlad”.

Vineri, 12 octombrie, ora 18.30

Pianista M~D~LINA D~NIL~ si violonistul RADU ROPOTAN

George Enescu – Balada pentru vioara si pian

Robert Schumann – Sonata pentru pian, op.14, nr. 3 In fa minor

Henryk Wieniawiski – Poloneza pentru vioara si pian In Re major

Johannes Brahms – Scherzo din Sonata F.A.E. pentru vioara si pian

Edvard Grieg – Sonata pentru vioara si pian op. 45, nr. 3 In do minor

Sambata, 13 octombrie, ora 18.30

Soprana MARINA DOBRESCU (Republica Moldova), acompaniata de pianista CEZARA PETRESCU

W. A. Mozart – Aria Ferdliliji «Come Scoglio…»; din opera «Cosi fan tutte»

G. Puccini – Aria lui Mini «Si mi chiamano…» din opera «La Boheme»

P. Ceaikovsky – Scrisoarea Tatiana din opera «Eugen Onegin»

G. Enescu – «Du confict en douleur»

G. Enescu – «Esterne a Anne»

R. Schumann – «Widmung»

S. Rachmaninov – «Molytva» (rugaciune)

S. Zlatov – «Doina»

Brediceanu – «Floricica de pe apa»

G. Grigoriu – «Muzica» din opera «Valurile Dunarii»

Duminica, 14 octombrie, ora 18.30

Violonistul GABRIEL CROITORU si pianistul HORIA MIHAIL

Manuel de Falla – Suita de dansuri spaniole

Nicollo Paganini – Cantabile

Piotr Ilici Ceaikovski – Meditatie

Wolfgang Amadeus Mozart – Rondo

Camille Saint-Saens – Lebada

Fritz Kreisler – La Gitana

Josef Suk – Love song

Fritz Kreisler – Malaguena

Ciprian Porumbescu – Balada

Ede Poldini – Dancing doll