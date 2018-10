Liceenii de la „Cuza” Barlad au „gatit” dovlecii si au gatit cu dovlecei

Pentru a-l doilea an consecutiv, cadrele didactice si elevii Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Barlad au marcat Ziua Mondiala a Alimentatiei, marcata pe 16 octombrie. Concret, a fost organizat concursul / expozitia cu tema „Stim sa mancam sanatos”, prin care s-a dorit promovarea dovleacului romanesc. in prima parte a activitatii, liceenii au expus pe holul unitatii scolare zeci de dovleci infrumusetati, in sensul ca, in week-end, i-au sculptat si le-au dat diverse forme care mai de care mai amuzante, creand personaje imaginare sau din reclame TV. De asemenea, au expus platouri cu tot felul de prajituri si placinte cu dovleac, inclusiv piure de dovleac, pe care le-au preparat cu o zi inainte. Iar in partea a doua a activitatii, juriul format din cativa profesori au dat note preparatelor culinare (pe baza degustarilor) si dovlecilor sculptati, la final premiindu-i pe cei mai talentati elevi.

La concursul „Stim sa mancam sanatos” au luat parte elevii mai multor clase de la specializarile Textile, Industrie alimentara si Electronica si automatizari, respectiv clasa a IX-a T2, a XI-a P, a XI-a A3, a XII-a P si a XII-a E2. Activitatile au fost coordonate de profesoarele Constanta Chedica, Luminita }irca, Diana Craiveanu si Alina Bujenita.

„Pe 16 octombrie se sarbatoreste Ziua Mondiala a Alimentatiei. Cu aceasta ocazie, cateva clase ale liceului au participat la expozitia/concurs «Stim sa mancam sanatos», prin care am vrut sa promovam dovleacul, pentru ca am considerat ca nu e suficient de apreciat in Romania. Au avut exponate din dovleac, pe care le-au infrumusetat cum au vrut ei, dar si preparate culinare cu dovleac, precum placinte, pandispan, supa crema, prajituri. La final, au fost oferite premiul I, II si III la fiecare categorie. Anul trecut, in prim plan a fost marul”, ne-a declarat prof. Constanta Chedica.