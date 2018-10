Liberalii incep pregatirile pentru alegerile locale din 2020

Saptamana trecuta, Biroul Politic Executiv National al PNL a elaborat procedura de desemnare a candidatilor partidului la functia de primar in municipiile resedinta de judet, a anuntat dr. Nelu Tataru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui. Candidaturile, impreuna cu programul de guvernare locala si planul de castigare a alegerilor, trebuie depuse pana pe 15 noiembrie, iar desemnarea candidatilor se va face in urma unui sondaj de opinie in randul cetatenilor, dupa finalizarea campaniei de promovare, care se va incheia pe 15 martie anul viitor.

Partidul National Liberal incearca sa gaseasca cei mai buni candidati pentru castigarea alegerilor locale din 2020, demarand deja procedurile de desemnare a celor care se vor arunca in lupta electorala. Daca in ceea ce priveste municipiile, orasele si comunele, procedurile de desemnare a candidatilor la fotoliile de primar vor fi facute de catre organizatiile locale, in ceea ce priveste municipiile resedinta de judet si municipiul Bucuresti, acestia vor fi desemnati in urma unei adevarate campanii de promovare a imaginii fiecarui doritor in a se inscrie in aceasta cursa. “Desemnarea viitorilor candidati la primarii a inceput deja, si, pana pe 15 noiembrie, membrii PNl care doresc sa se inscrie in cursa trebuie sa isi depuna, la secretariatul organizatiei municipale, candidatura insotita de un program de guvernare locala si un plan de castigare a alegerilor. Trebuie spus ca in cursa pentru a deveni candidatul PNL la Primaria muncipiului Vaslui se pot inscrie si alte personalitati locale cu notorietate si credibilitate din afara partidului, iar Biroul Politic Judetean poate accepta inscrierea acestora in cursa, cu conditia inscrierii lor in PNL. Dorim ca la alegerile locale din 2020, sa avem un numar cat mai mare de oameni de valoare ce-si vor depune candidaturile si care apoi, dupa desemnarea candidatului, vor face o echipa in vederea castigarii alegerilor locale”, a declarat dr. Nelu Tataru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui.

Odata depuse candidaturile, dupa data de 15 noiembrie, in termen de 48 de ore, Biroul Politic Municipal va aproba lista persoanelor care indeplinesc conditiile statutare pentru a fi inscrisi in competitia pentru desemnarea candidatului la primarie. “Ulterior, in perioada 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019, se va desfasura o campanie de promovare a candidaturii, atat in interiorul, cat si in exteriorul partidului, cu scopul prezentarii solutiilor propuse pentru dezvoltarea comunitatii locale si de crestere a notorietatii, increderii si intentiei de vot. Campania va fi una de promovare exclusiv pozitiva, candidatilor nefiindu-le permis sa isi atace competitorii nici in interiorul, nici in afara partidului, cei care nu vor respecta aceasta conditie fiind scosi din competitie. Desemnarea candidatului la primarie se va face in urma unui sondaj de opinie coordonat la nivel national si desfasurat nu doar intre membrii de partid, ci in randul tuturor vasluienilor. Vom avea astfel prilejul de a masura notorietatea, intentia de vot, profilul de candidat si potentialul de crestere a tuturor celor inscrisi in competitia pentru a fi desemnat candidatul PNL la Primaria municipiului Vaslui, si, totodata, de a promova intre vasluieni imaginea respectivului candidat si a echipei sale cu care dorim sa castigam alegerile locale din 2020”, a explicat Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, modalitatea de desemnare a candidatului acestui partid pentru castigarea functiei de primar al municipiului resedinta de judet.