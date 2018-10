Liberalii fac lobby pentru autostrada Ungheni – Iasi – Targu Mures

PNLva demara, impreuna cu mai multe ONG-uri si organizatii cetatenesti, o campanie de strangere de semnaturi in favoarea includerii autostrazii Ungheni – Iasi – Targu Mures in planurile guvernului, a anuntat dr. Nelu Tataru, presedintele Organizatiei judetene PNL Vaslui.

“in legatura cu autostrada Ungheni – Iasi – Targu Mures, artera vitala pentru dezvoltarea Moldovei, s-a vazut atitudinea sagalnica a premierului Dancila, care nu a fost in stare sa dea un raspuns coerent nici la Bruxelles, la intrebarile comisarilor europeni, cu privire la lipsa vreunui plan sau a unei strategii pe aceasta tema! Partidul National Liberal doreste sa profita de acest moment si sa forteze un pic mana actualei guvernari PSD-ALDE. Asta cu atat mai mult cu cat aceasta guvernare a evitat constant sa aloce bani pentru constructia acestei autostrazi si, in ultima vreme, a mers pe ideea unui parteneriat public – privat, in care investitorul privat sa-si recupereze banii prin taxele de drum pe care ar urma sa le incaseze. De aceea, PNL va demara, impreuna cu mai multe ONG-uri si organizatii cetatenesti, o campanie de strangere de semnaturi in favoarea construirii acestei autostrazi, Ungheni – Iasi – Targu Mures, care ar lega Moldova de vestul tarii si respectiv de Europa”, a anuntat dr. Nelu Tataru, presedintele Organizatiei judetene PNL Vaslui.

“Fac un apel la toti cetatenii sa sustina aceasta initiativa a PNL! De asemenea, in afara campaniei in favoarea autostrazii, PNL vrea sa primeasca un raspuns si cu privire la cine ar fi acei investitori care ar vrea sa participe la acest proiect!”, a mai spus Tataru. Campania de strangere a semnaturilor va debuta in curand in toate localitatile din Moldova.