Liber la Inscrierile In „Patrula de Reciclare”

Gradinitele, scolile si liceele din judet In care copiii si cadrele didactice sunt pasionati de protejarea mediului Inconjurator se pot Inscrie In cea de-a opta editie a programului national de educatie de mediu „Patrula de Reciclare”. In anul scolar trecut, Scoala „George Tutoveanu” Barlad si Scoala „Mihai Eminescu” Vaslui au fost premiate.

In ultimii sapte ani, aproape 4,5 milioane de persoane din Intreaga tara au aflat cum sa gestioneze una din cele mai toxice categorii de deseuri, datorita voluntarilor din „Patrula de Reciclare”. Este vorba despre deseurile electrice, electrocasnice si electronice (DEEE), care au In componenta lor elemente nocive pentru mediu si pentru sanatatea populatiei. In plus, nu sunt biodegradabile, ceea ce Inseamna ca, daca sunt aruncate si ajung la gropile de gunoi sau In natura, vor polua solul, apa si aerul timp de sute de ani.

Zilele trecute s-a dat startul celei de-a VIII-a editii a programului national de educatie de mediu „Patrula de Reciclare”, denumita „Editia Suporterilor”, In cadrul caruia sute de educatori, Invatatori si profesori din gradinite, scoli si licee din Intreaga tara se pot Inscrie pentru a deveni profesori coordonatori ai echipelor din unitatile lor scolare. Inscrierile se pot face pe portalul online http://www.patruladereciclare.ro/inscrie-ti-scoala/, pana pe data de 19 octombrie, ora 23.00. Potrivit initiatorilor campaniei, din fiecare judet se pot Inscrie In medie zece unitati de Invatamant ca „patrule scolare” si zece unitati scolare ca „suporteri”. Gradinitele, scolile sau liceele pot deveni, In acest an scolar, „suporteri ai patrulelor locale”, pentru prima data programul acordand si premii pentru scolile suporteri.

„Patrula de Reciclare este o dovada a potentialului nostru de a schimba lucrurile In bine. Copiii si profesorii voluntari Inscrisi In program ne-au Invatat ca fiecare dintre noi creeaza lumea In care Isi doreste sa traiasca si contribuie la sustenabilitatea resurselor Planetei. Asa cum a demonstrat succesul «Editiei Campionilor», datoram acestor tineri faptul ca milioane de romani au Inteles ca suntem responsabili pentru calitatea vietii noastre si au Inceput sa actioneze In consecinta, In fiecare zi. Patrula de Reciclare continua cu «Editia Suporterilor», un nou prilej sa ne manifestam solidaritatea. Indemn fiecare cetatean si organizatie sa sustina misiunea generoasa a acestui program national de educatie de mediu care ne inspira sa cream o tara de care sa fim mandri”, spun organizatorii programului.

Potrivit acestora, editia a VIII-a a Patrulei de Reciclare debuteaza anul acesta In forta, Intr-un mod inedit. Scolile Inscrise vor avea sansa sa participe la Ziua Internationala a Reciclarii Deseurilor Electrice, o campanie europeana organizata pentru prima oara In octombrie 2018 pentru a trage un semnal de alarma asupra nevoii de a creste gradul de colectare selectiva a aparatelor electrice si electronice uzate.

Trebuie spus ca, In anul scolar 2017-2018, nu mai putin de 800 de gradinite, scoli si licee din tara s-au Inscris ca voluntari, la nivelul judetului Vaslui fiind Inscrise zece unitati scolare din Barlad, Vaslui, Perieni, Puiesti si Zorleni. Din Barlad vorbim de Scoala „Victor Ion Popa” (coord. Claudia Galan) si Scoala Gimnaziala „George Tutoveanu” Barlad (coordonator Mihaela Vlasie), din Perieni de Scoala Gimnaziala nr. 1 Perieni (coord. Monica Sandu), din Puiesti de Liceul Tehnologic Puiesti (coord. Anca Coatu), iar din Zorleni de Scoala nr. 1 Zorleni (coord. Ionela Munteanu). Nu In ultimul rand, din Vaslui s-au Inscris gradinitele nr. 3 (coord. Marina Mihu), nr. 8 (coord. Emilia Dorneanu) si nr. 19 (coord. Dorinela Turbatu Balan), Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Vaslui (coordonator Luminita Popa) si Scoala „Stefan cel Mare” (coord. Gabriela Anghel).

Premiate au fost Scoala Gimnaziala „George Tutoveanu” Barlad (coordonator Mihaela Vlasie) – „Cea mai activa Patrula” si Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Vaslui (coordonator Luminita Popa) – „Cea mai mare cantitate de baterii colectata”. Este vorba despre aceleasi doua unitati scolare care au fost premiate si In 2017.