„Lemonade”, filmul în care protagonista este o bârladeanca, premiat în Maroc si Polonia

Filmul „Lemonade”, în care rolul principal îl joaca o actrita din Bârlad, a fost premiat, în week-end, la doua din cele trei festivaluri la care a fost proiectat, respectiv în Maroc si în Polonia.

„Lemonade”, în traducere „Luna de miere”, care a avut premiera pe 19 februarie, la Festivalul International de Film din Berlin, Germania, este primul film românesc ce a fost filmat în America de Nord. În week-endul ce tocmai a trecut, a fost proiectat în festivaluri de pe trei continente: International Women’s Film Festival of Salé (Maroc), Jagran International Film Festival (India) si Festivalul Filmelor Independente ARS (Polonia). Iar la doua dintre acestea, a fost distins cu premii.

„Dublu premiat în week-end! «Lemonade» câstiga Marele Premiu la International Women’s Film Festival of Salé, Maroc, si Premiul pentru cel mai bun film, acordat prin votul publicului, la Ars Independent Festival din Katowice, Polonia. Multumim pentru aprecierea si sprijinul vostru”, scrie pe pagina de promovare a filmului de pe Facebook.

Spre mândria cetatenilor din judetul Vaslui, protagonista, Mara, este interpretata de Malina Manovici (39 ani), din Bârlad. Desi, în prezent, este actrita la Teatrul National din Timisoara, ea a trait jumatate din viata la Bârlad, fiind absolventa a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, profil Limbi moderne.

Lungmetrajul „Lemonade” spune povestea câtorva zile tensionate din viata Marei, o mama celibatara în vârsta de 30 de ani care are un fiu de 9 ani, ce a plecat din România în SUA pentru a lucra temporar ca asistenta medicala si care se casatoreste cu americanul Daniel. Când începe demersurile în vederea obtinerii permisului de sedere, Mara realizeaza ca America reala nu seamana cu cea din visele ei.

Pelicula va rula în cinematografele din România începând cu 26 octombrie. Aceasta va putea fi vazuta în Bucuresti, Iasi, Timisoara, Ploiesti, Cluj, Constanta, Vaslui, Brasov, Lugoj, Calarasi, Buzau, Suceava, Pitesti, Târgu Mures, Resita, Caransebes, Vulcan, Oravita, Sibiu, Galati, Slobozia, Sfântu Gheorghe si Arad. Din distributie mai fac parte Dylan Smith (Daniel), Milan Hurduc (Dragos, fiul Marei), Steve Bacic (Moji), Ruxandra Maniu (Aniko). Scenariul este scris de Ioana Uricaru si Tatiana Ionascu, iar filmul este produs de Cristian Mungiu, producator executiv fiind Tudor Reu.

De mentionat ca, de la premiera mondiala din februarie, de la Festivalul International de Film de la Berlin, „Lemonade” a fost selectat în peste 20 de festivaluri din întreaga lume, având premiera americana la Tribeca Film Festival din New York. Lungmetrajul a fost distins cu premiul pentru cea mai buna regie la Festivalul de Film de la Sarajevo, cu premiul Danube 2860 pentru cel mai bun film la Dunav Film Fest Smederevo (Serbia), premiul presei, UFK-UCC, în cadrul Filmfestival Oostende din Belgia, premiul „Perspective Young Cinema” la Fünf Seen Film Festival din Germania si premiul pentru cel mai bun film la FEST New Directors / New Films Festival din Espinho, în Portugalia.