Investitii pe toate planurile, la Spitalul Judetean

in ciuda problemelor cu plata unor facturi restante, pentru care s-a solicitat ajutorul Consiliului Judetean, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) continua sa faca eforturi pentru modernizarea si dotarea cu aparatura de ultima generatie. Pe langa cele 14 echipamente ce urmeaza a fi achizitionate cu finantare de la Ministerul Sanatatii, SJU urmand sa asigure doar cofinantarea de 10%, vor mai fi achizitionate, din fonduri proprii, alte patru echipamente medicale, in valoare totala de aproape 50 de mii de lei. in paralel, continua eforturile de aducere a unor medici noi, chiar in aceste zile fiind scoase la concurs nu mai putin de 20 de posturi vacante pe diverse specialitati.

in acest an, Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui s-a confruntat cu o avalanta de internari, multe dintre ele fiind ale unor pacienti provenind de la celelalte unitati spitalicesti din judet, fapt care a apasat negativ pe bugetul institutiei. in consecinta, dat fiind ca a fost depasit numarul de internari si servicii medicale efectuate convenite cu Casa de Asigurari, o parte din cheltuieli au trebuit sa fie suportate din bugetul propriu. Cu o luna in urma, unitatea a primit de la CJ Vaslui suma de 400.000 de lei pentru plata unor bunuri si servicii achizitionate si care nu au fost inca achitate, sumele respective riscand sa devina arierate, cu consecinte negative privind alocarea banilor de la CJAS sau bugetul de stat catre spital. „Am solicitat ajutorul Consiliului Judetean pentru stingerea acestor datorii, pentru ca bugetul spitalului nu le poate suporta. in anul 2018, am avut o avalansa de cazuri la Urgente, lucru care a dus la un consum de material mai mare decat cel preconizat. in plus, am preluat cazuri de la Spitalul municipal din Husi, unitate care s-a confruntat cu probleme de personal. De asemenea, Spitalul de Urgenta Vaslui face investigatii radiologice si imagistice si pentru celelalte spitale din judet, de multe ori pacientii respectivi ramanand internati la noi, la fel cum se intampla si cu cazurile provenite de la UPU, respectiv pacienti care raman in spitalizare continua, lucru care a grevat bugetul spitalului. Trebuie spus ca, de la CJAS, pentru ca am avut mai multi pacienti decat numarul estimat, nu ni s-au putut deconta in totalitate sumele cheltuite de noi pentru spitalizarea continua!”, explica Ana Smaranda Rinder, managerul spitalului.

Cu ocazia noii rectificari a bugetului judetului, a VIII-a din acest an, SJU Vaslui va mai primi iar bani pentru plata unor facturi restante, datoriile totale ale unitatii cifrandu-se la 1.520.000 lei. Trebuie spus ca ajutorul CJ de care unitatea spitaliceasca a beneficiat in decursul acestui an se ridica la 1.710.898 lei, inclusiv pentru implementarea unor proiecte de modernizare a spitalului ori achizitia de echipamente si medicamente. Asta in ciuda faptului ca cheltuielile SJU Vaslui in primele noua luni ale acestui an, in suma de 98.822.357 lei, au fost depasite de veniturile institutiei, care in aceeasi perioada au fost de 99.758.482 lei, din care 65.457.307 lei reprezinta venturi proprii, iar restul, subventii de la bugetul de stat sau fonduri europene atrase.

La un spital de o asemenea marime, cu 892 de paturi, 161 de medici si cadre medicale superioare si peste 600 de cadre medicale medii, respectiv un total de 1.149 de angajati, care mai acorda si consultatii si tratament in regim ambulatoriu, este normal ca nevoile financiare sa fie foarte mari. in plus, SJU Vaslui este in continuu proces de modernizare si dotare, in prezent fiind in derulare mai multe proiecte, unele cu finantare nerambursabila europeana sau de la Ministerul Sanatatii, intre care Centrul de imagistica, dotat cu RMN si Computer Tomograf, viitoarea cladire a Unitatii de Primiri Urgente, noul Ambulatoriu integrat sau Pavilionul de spitalizare de zi fiind doar cateva dintre acestea. La chiar urmatoarea sedinta, CJ Vaslui propune alocarea a 60.000 lei pentru intocmirea unui studiu de obstacole si stabilirea caracteristicilor heliportului cu care va fi dotat noul UPU. in plus, pe langa preocuparea de a achita facturile restante, conducerea SJU face si investitii, cum ar fi achizitionarea a doua cardiografe pentru Sectia de Obstretica – Ginecologie sau, pentru laboratorul de analize medicale, o centrifuga si un microscop ergonomic cu imersie, toate costand 46.000 lei. La acestea se adauga partea de contributie proprie de 10% la doua proiecte ce vor fi finantate de Ministerul Sanatatii pentru achizitia a 12 mijloace fixe la Centrul de donare a sangelui Vaslui si alte doua echipamente de screening auditiv de ultima generatie, pentru sectia ORL.

in paralel, conducerea SJU face eforturi pentru completarea schemei de personal medical inca deficitare, prin angajarea de noi medici dornici de a lucra intr-un spital modern asa cum este cel de la Vaslui. Chiar zilele trecute, a fost publicat in ziarul „Viata medicala” un nou anunt de concurs, sperandu-se acoperirea altor 20 de posturi de diverse specialitati, inclusiv a doua posturi de medicina de urgenta pentru UPU – SMURD. in incercarea de a gasi medicii de care este mare nevoie, 12 dintre aceste posturi au fost scoase la concurs fara precizarea gradului profesional al medicilor, dat fiind ca, la precedentul concurs, organizat in luna iunie, nu s-au prezentat candidati! Cine stie, pe langa salariile si conditiile atractive de practicare a medicinei, asigurarea unor locuinte de serviciu, unele deja achizitionate in acest scop de Consiliul Judetean, altele, pe cale de a fi construite prin ANL, ar putea contribui la atragerea de noi medici la Vaslui.