Incurcare sunt cararile… reabilitarii! Un vames condamnat pentru fapte de coruptie vrea sa se reculeaga la Muntele Athos

Dupa ce si-a pierdut serviciul si s-a ales cu doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ca, in aprilie 2014, a inchis ochii asupra unui transport ilegal de butasi de vita-de-vie de origine moldoveneasca, inspectorul vamal Danut Prepelita, de la Vama Albita, da semne de pocainta. De curand, el a cerut si primit incuviintarea judecatorilor de a parasi tara, timp de cinci zile, pentru a merge sa se reculeaga la Muntele Athos.

in octombrie 2015, doi lucratori ai Punctului de Trecere a Frontierei Albita erau trimisi in judecata pentru ca au incercat sa faciliteze intrarea in tara a unui transport de butasi de vie de origine moldoveneasca care nu avea autorizatie fitosanitara. „La data de 28 aprilie 2014, inculpatii Chiriac Alberto-Remus, politist de frontiera, si inspectorul vamal Prepelita Danut, cu intentie, si-au incalcat atributiile de serviciu referitoare la controlul frontierei de stat a Romaniei prin permiterea intrarii pe teritoriul tarii a unui autovehicul inmatriculat in Republica Moldova care continea cantitatea de 12.950 butasi de vita-de-vie, fara convocarea prealabila a specialistilor Inspectoratului de carantina fitosanitara vamala Albita”, anuntau la acea vreme procurorii DNA. Transportul respectiv fusese intors din drum, in aceeasi zi, de un alt lucrator vamal, pentru ca nu avea autorizatie de import. Ulterior, dupa intrarea in tura a celor doi inculpati, camionul a revenit in vama, acolo unde inspectorul vamal Prepelita a mimat un control asupra vehiculului, „omitand” apoi sa consemneze consemnarea in registrul vamal a detaliilor privind transportul in cauza.

Cei doi au fost cercetati in libertate pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu, ulterior, in octombrie 2017, politistul de frontiera Alberto-Remus Chiriac si vamesul Danut Prepelita fiind condamnati fiecare la cate doi ani de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei si efectuarea a cate 60 de zile de munca in folosul comunitatii, in cadrul primariilor Husi, respectiv Iasi. in plus, instanta a decis, pe langa pedeapsa principala, de 2 ani de inchisoare, si o alta, complementara, de un an, de interzicere a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, inclusiv a celei ocupate si de care s-au folosit pentru savarsirea infractiunii. Apelul facut de cei doi a adus dublarea perioadei de aplicare a pedepsei complementare, timp in care cei doi au primit interdictia de a parasi tara fara acordul judecatorilor.

Luna trecuta, Danut Prepelita a facut o cerere catre judecatorii Tribunalului Vaslui de ridicare a acestei interdictii, pentru o saptamana, motivand ca doreste sa se deplaseze in Grecia, la Muntele Athos. Dorinta de pocainta a fostului vames i-a convins pe magistrati, care i-au aprobat cererea.