In ultimii trei ani, numarul vasluienilor care beneficiaza de venitul minim garantat a scazut cu 25%: Daniel Olteanu: «Judetul Vaslui nu mai este unul al asistatilor social»

Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, respinge din nou, categoric, afirmatiile vehiculate In spatiul public conform carora ajutoarele sociale platite In judetul Vaslui sufoca bugetul de stat si reprezinta o piatra de moara In calea dezvoltarii Romaniei. Olteanu aduce In sprijinul spuselor sale cele mai recente date de la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, care arata ca numarul beneficiarilor de venit minim garantat de la nivelul judetului Vaslui a scazut cu 25% In ultimii trei ani, ajungand la mai putin de 8.500. In aceste conditii, sustine Daniel Olteanu, este o „nedreptate imensa” propagarea ideii ca persoanele fara alternative decente de a intra In campul muncii In judetul din care provin reprezinta o piedica In calea dezvoltarii economice.

In cadrul unei declaratii In plenul Parlamentului, deputatul ALDE a atras atentia asupra nevoii urgente de investitii In zonele sarace, mai ales In mari proiecte de infrastructura si In programele dedicate sectorului privat, care Incurajeaza crearea de locuri de munca. Daniel Olteanu a anuntat ca va vota Impotriva oricaror initiative de alocare a fondurilor publice pentru investitii care au drept rezultat cresterea decalajelor regionale, cu atat mai mult cu cat Vasluiul este un contributor net la bugetul de stat, iar taxele si impozitele pe care le platesc vasluienii sunt mai mari decat fondurile care se Intorc In judet.

«Ultimele date facute publice de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala confirma o realitate pe care am sustinut-o mereu: nu asa-zisele ajutoare sociale, mai cu seama cele care se refera la judetul Vaslui, reprezinta acea cheltuiala care sufoca bugetul de stat. Dimpotriva, as spune. Din peste 800 milioane lei care s-au platit In august, alocatiile pentru copii si indemnizatiile pentru cresterea copilului, cu peste 300 milioane lei fiecare, au cea mai mare pondere In asistenta sociala, iar venitul minim garantat, pentru care cei mai saraci romani sunt aratati cu degetul, reprezinta abia 6% din cheltuielile totale. La nivelul judetului Vaslui, numarul beneficiarilor de venit minim garantat a scazut din nou, ajungand la mai putin de 8.500. In trei ani e o scadere de 25%, uriasa, In opinia mea. In aceste conditii, cred ca este o nedreptate imensa propagarea ideii ca o tara de 20 milioane locuitori nu se dezvolta din cauza a 8.500 de oameni care nu primesc nici 300 lei/luna si care, daca ar avea alternative decente In judetul lor, fiti convinsi ca unii ar intra foarte repede In campul muncii. Asa stand lucrurile, nu cred ca trebuie sa ne atingem de nimic din ceea ce presupune asistenta sociala: nici de alocatiile pentru copii, nici de indemnizatiile pentru cresterea copilului, nici de venitul minim garantat», a declarat Daniel Olteanu, care a mentionat ca nu va vota nicio initiativa care prevede alocari de fonduri publice In Capitala ori In alte zone bogate, In defavoarea regiunilor sarace.

„Romania nu se opreste la vest de DN2/E85”

«Ce trebuie sa facem e sa sustinem investitiile In aceste zone, mai ales In mari proiecte de infrastructura si In programele dedicate sectorului privat: Start-Up Nation si ajutoarele de stat pentru crearea de locuri de munca. Din pacate, modul In care am vazut In ultima perioada un adevarat lobby pentru ca fondurile pentru Start-Up Nation sa ajunga In aceleasi regiuni care au beneficiat de miliarde de euro, fonduri publice, pentru autostrazi sau pentru metrou, arata ca ne lipseste solidaritatea. Mai exact, daca vasluienii au acceptat ca, timp de 20 ani, toate fondurile pentru marea infrastructura sa ajunga In judetele bogate, acum nu beneficiaza de acelasi lobby pentru ca fondurile destinate investitiilor sa sustina economia judetului Vaslui. Romania nu se opreste la Carpati si nici la vest de DN2. Romania are, deocamdata, granita de est pe Prut. Mai mult, conform unor date oficiale, Vasluiul este un contributor net la bugetul de stat, iar taxele si impozitele pe care le platim sunt mai mari decat fondurile care se Intorc In judet. Din aceste considerente, orice demersuri de alocare a fondurilor pentru mari proiecte de infrastructura si pentru sustinerea investitiilor private, fara a include In aceste strategii judetele sarace, precum Vasluiul, nu fac decat sa alimenteze revolta, dezbinarea, chiar ura fata de promotorii acestor idei. Va spun cu toata hotararea ca voi vota Impotriva acelor initiative de alocare a fondurilor publice pentru investitii care nu iau In considerare faptul ca Romania nu Inseamna doar judetele bogate si zona Bucuresti», a sustinut Daniel Olteanu In plenul Camerei Deputatilor.