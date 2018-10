In 2018, Barladul a depus proiecte cu finantare europeana in valoare de 170 milioane de lei

in cursul acestui an, municipalitatea barladeana a depus pentru finantare cu fonduri europene nu mai putin de 14 proiecte in valoare totala de 170 de milioane de lei, majoritatea fiind deja admise la prima evaluare. De departe, investitia cu cea mai mare valoare ce se doreste a fi implementata de actuala administratie locala vizeaza modernizarea infrastructurii de transport in scopul reducerii emisiilor de carbon din oras, pentru care s-a depus o cerere de finantare de peste 54,7 milioane de lei.

Duminica, 21 octombrie, primarul Barladului, Dumitru Boros, a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a anuntat in ce stadiu se afla diverse investitii aflate in executie si proiectele depuse in ultimele luni pentru finantare europeana. Mai ales ca, a reamintit edilul sef, au trecut deja doi ani de cand se afla in fruntea urbei si a dorit sa ii informeze pe barladeni in privinta activitatii desfasurate impreuna cu echipa din cadrul primariei. in ceea ce priveste proiectele la care a lucrat impreuna cu functionarii din cadrul Biroului Dezvoltare Locala si Integrare Europeana si care au fost depuse in cursul anului 2018 pentru finantare cu fonduri UE, Boros a precizat ca data de 21 octombrie a fost ultima zi de inscriere pe portalul dedicat. in continuare, acesta a dat citire listei cuprinzand cele 14 proiecte depuse, cu o valoare totala de 169.550.036 lei, mentionand ca, deja, majoritatea au fost admise la prima evaluare, fapt care atesta ca documentatia este completa si facuta „ca la carte”.

Lista este deschisa de proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirii Sectiei de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgenta «Elena Beldiman» Barlad”, in valoare de 4.490.619 lei, pentru care a fost semnat contractul de finantare inca din data de 29 iunie. Investitia ar trebui sa fie gata la finele anului 2010 si presupune anveloparea termica a peretilor, schimbarea usilor si a ferestrelor exterioare, refacerea acoperisului, izolarea termica a planseului peste subsol si a terasei de peste ultimul nivel, inlocuirea instalatiilor electrice, termice si sanitare, achizitionarea unei centrale termice. Urmeaza „Consolidarea, modernizarea si dotarea Scolii Profesionale din str. Republicii nr. 318 (fost nr. 392) din cadrul Colegiului Tehnic «Alexandru Ioan Cuza»„, proiect in valoare de 15.414.256 lei. Acesta vizeaza consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii aferente corpului C1, achizitia dotarilor pentru ateliere, a centralei termice si a mobilierului scolar, dar si modernizarea si dotarea cantinei si a internatului. Un alt proiect depus este „Construire si dotare corp nou pentru Gradinita cu Program Prelungit nr. 5 «Clopotel»„, in valoare de 4.664.833 lei. Investitia presupune construirea unui nou corp de cladire pe trei nivele (demisol partial, parter si etaj 1) si achizitia de mobilier, dotari si material didactic.

Lista este continuata cu proiectul „Modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 8”, ce a fost depus pe 29 mai si a carui valoare este de 4.151.961 lei. in prezent, proiectul se afla in evaluare din punct de vedere al conformitatii administrative si al eligibilitatii. Obiectivul de investitie vizeaza extinderea cladirii in scopul asigurarii spatiilor necesare desfasurarii activitatii si obtinerii autorizatiei de functionare, modernizarea spatiilor existente si achizitia de mobilier, dotari si material didactic. Urmeaza proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport in scopul reducerii emisiilor de carbon in municipiul Barlad”, a carui valoare se ridica la 54.772.865 lei. Aici se doreste modernizarea a 7,5 kilometri de strazi urbane, modernizarea trotuarelor pe o suprafata de 52.460 metri patrati, amenajarea de piste pentru biciclisti in lungime de 8.655 metri, amenajarea a trei parcari de tip park & ride la principalele intrari in oras, construirea unei autobaze pentru mijloacele de transport in comun si amenajarea a doua puncte de inchiriere a bicicletelor.

„Un alt proiect depus in acest an pentru finantare europeana este «Dezvoltarea sistemului public de transport in comun in municipiul Barlad prin achizitia de autobuze electrice, in scopul reducerii emisiilor de carbon», ce are o valoare de 21.771.111 lei si care prevede achizitia a zece mijloace de transport in comun electrice. Tot in 2018 a fost depus si proiectul «Construire si dotare cresa», cu o valoare de 3.538.990 lei. Acesta presupune construirea unei crese cu o capacitate de 60 de locuri si dotarea ei cu mobilier si echipamente necesare functionarii. Un altul este «imbunatatirea serviciilor sociale, educationale si recreative in Barlad», in valoare de 26.426.834 lei. Aici se doreste modernizarea si extinderea salii de sport din strada Nicolae Tonitza, modernizarea si extinderea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2, crearea unui Centru de zi pentru persoane varstnice si reabilitarea Gradinii Publice. Tot in 2018 am depus si proiectul «Modernizarea Sistemului de Iluminat Public», cu o valoare de 10.721.904 lei, ce prevede modernizarea sistemului de iluminat public prin inlocuirea unui numar de 258 de stalpi si 1.261 de corpuri de iluminat”, a declarat primarul Boros.

Pe aceasta lista se regaseste si proiectul „Dezvoltarea capacitatii administrative a municipiului Barlad”, ce are o valoare de 3.191.124 lei. Acesta prevede realizarea de soft integrat pentru managementul documentelor, urbanism si cadrastru, achizitia de echipamente de calcul, formarea profesionala pentru angajatii primariei si certificare standard de calitate ISO 9001, CAF si BSC. Un altul este „Extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta «Elena Beldiman» Barlad”, in valoare de 13.480.356 lei. Investitia vizeaza extinderea ambulatoriului prin construirea unei cladiri cu suprafata construita de 709 metri patrati si suprafata desfasurata de 1.939 metri patrati si achizitionarea de aparatura si echipamente medicale.

Nu in ultimul rand, in cadrul Programului Operational Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020 au fost depuse trei proiecte. Este vorba despre „Dotarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4 Barlad” (valoare 146.979 lei), „Modernizarea si dotarea Cantinei Liceului Teoretic «Mihai Eminescu» Barlad (valoare 241.753 lei) si „Reabilitarea si dotarea Bibliotecii Municipale «Stroe S. Belloescu» Barlad” (valoare 997.357 lei).