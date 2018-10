Iluminatul Vasluiului va fi demn de marile capitale europene

Municipalitatea s-a grabit sa finalizeze iar consilierii locali sa aprobe ultimele documente necesare accesarii finantarii unui nou proiect de mare importanta pentru municipiul Vaslui: “Eficientizarea si extinderea sistemului de iluminat in municipiul Vaslui”. Dupa finalizarea investitiei, marea parte a orasului va fi iluminata folosind corpuri moderne, tip LED, fiind montati 1.213 stalpi metalici noi, si va fi instalat un sistem de telegestiune, pentru eficientizarea sistemului de iluminat public.

Pentru a doua oara in doar doua saptamani, consilierii municipali vasluieni au fost convocati intr-o sedinta de indata. Motivul: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia “Eficientizarea si extinderea sistemului de iluminat in municipiul Vaslui” si a indicatorilor economic, documentatie care trebuie depusa cat mai urgent in vederea accesarii de finantare nerambursabila. Este vorba de studiul de fezabilitate, devizul estimativ al lucrarilor, datele tehnico-economice si alte documente intocmite de firma Gsolar Lighting Technology SRL care a castigat licitatia organizata de municipalitate.

Investitia, care se va ridica la 20,870 de milioane de lei, din care 17,81 milioane lei doar lucrarile de constructii – montaj, este una foarte ambitioasa si, la finalizare, va schimba in bine aspectul orasului, dar si confortul locuitorilor. Practic, pe langa inlocuirea vechilor corpuri de iluminat echipate cu surse pe sodiu cu alte moderne, performante, de tip LED, pe nu mai putin de 100 de strazi ale municipiului Vaslui, se va face modernizarea intregii retele de iluminat stradal in 10 cartiere si in Parcul Copou, precum si pe alte 21 de strazi principale. in plus, reteaua de iluminat public va fi extinsa pe alte 12 strazi, pana acum ramase in intuneric, inclusiv pe portiunea din drumul national DN2F de pe raza orasului. Totodata, va fi implementat un sistem de telegestiune, care nu doar va eficientiza iluminatul stradal, dar va semnala in timp real orice defectiune aparuta.

Vor fi inlocuite 2.446 corpuri de iluminat actuale, cu altele cu LED, avand o putere de 40, 60 sau 80 de wati, ori cu corpuri de iluminat ornamentale. Vor fi demontati circa 460 de stalpi metalici sau de beton, unii dintre ei aflati in picioare de la constructia, acum 50 de ani, a unor cartiere, in locul lor urmand a fi amplasati alti 967 stalpi noi, cu aspect modern. intreaga retea electrica de alimentare a sistemului de iluminat public va fi subterana, in total urmand a fi sapati aproape 28 de kilometri de santuri pentru amplasarea retelei. Separat, doar pentru extinderea retelei de iluminat public, urmeaza a fi amplasati 246 de stalpi metalici a cate 8 metri inaltime, inclusiv fundatia, cu consolele si corpurile de iluminat aferente, reteaua electrica necesara urmand a masura alti 10,2 kilometri. Pe una dintre strazi, Ion Enache, Primaria va experimenta sistemul de iluminat cu panouri fotovoltaice, in acest scop urmand a fi instalati 9 stalpi cu toate echipamentele necesare, doar aceasta investitie costand 70.200 lei. in cazul in care acest sistem se va dovedi functional si eficient, pe viitor, Primaria il va extinde si pe alte artere.

Dupa asigurarea finantarii si finalizarea investitiei, peste circa 3 ani, pe langa infrumusetarea aspectului orasului, se vor face si importante economii la bugetul municipiului. Astfel, prin inlocuirea actualelor corpuri de iluminat cu altele, de tip LED, se va face o economie de 1,25 milioane kwh/an, respectiv de circa 700 mii lei/an, la actualul pret al energiei elecrice. Mai mult, si ecologistii vor fi multumiti, dat fiind ca se preconizeaza scaderea emisiilor de CO2 cu 68,62%, raportat la emisiile initiale folosind actualul sistem de iluminat public. Nu mai spunem de faptul ca vor dispare o parte din cablurile electrice aeriene, municipiul Vaslui avand in prezent nu mai putin de 58 de kilometri de astfel de cabluri, din totalul de 60,24 kilometri de retea electrica destinata sistemului de iluminat public, sistem care cuprinde 1.402 stalpi cu 1.451 corpuri de iluminat!