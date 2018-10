Gimnastele din Barlad, medalii la Campionatul National de Gimnastica

Performante notabile reusite de Daniela Trica si Laura Iacob, cele doua gimnaste din Barlad care au participat, in week-end, la Campionatul National de Gimnastica Artistica de la Ploiesti. Prima a castigat titlul la barna, iar cealalta a luat argintul la barna si bronzul cu echipa.

intre 12-14 octombrie, sala „Olimpia” din Ploiesti a gazduit Campionatul National de Gimnastica Artistica, Individual Open si al Reprezentativelor de Club, feminin si masculin, organizat de Federatia Romana de Gimnastica. in cadrul competitiei, care a reprezentat un test inainte de Campionatele Mondiale de Gimnastica Artistica de la Doha, Quatar (25 octombrie – 3 noiembrie), au concurat cei mai buni gimnasti romani ai momentului, inclusiv doua sportive din Barlad.

Prima a fost Daniela Trica (14 ani, junioara I), ce se pregateste de aproximativ doi ani la Centrul National Olimpic de Pregatire a Senioarelor Deva (judetul Hunedoara), dar care este legitimata in continuare la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad. La individual compus, unde s-a tinut cont de rezultatele la toate cele patru aparate, barladeanca s-a clasat pe locul IV, cu media 51.850 (sarituri – 13.100, paralele – 11.550, barna – 13.700 si sol – 13.500). Gratie punctajelor obtinute, Trica s-a calificat in finalele de la sarituri, barna, paralele si sol. La barna, aparat denumit de multi ani de gimnaste „puntea suspinelor”, sportiva a obtinut cel mai bun punctaj din concurs (13.466), cucerind medalia de aur si titlul de campioana nationala. La sarituri, nu a urcat pe podium, insa a iesit pe locul IV, cu media 12.733, la sol – pe locul VI (media 13.066), iar la paralele – pe locul VII (media 10.300).

A doua sportiva din Barlad este Laura Iacob (16 ani, senioara), in prezent legitimata la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Onesti, dar care si-a inceput cariera la CSS Barlad, sub coordonarea profesorilor Ana Maria si Liviu Iordache, Paula Bicu, Gabriela Iordachita si Ionita Chirila. De vreo trei ani, face parte din lotul olimpic al Romaniei de gimnastica artistica feminina, ce se pregateste la Centrul National Olimpic de Pregatire a Senioarelor Deva. in concursul pe echipe, aceasta impreuna cu colegele ei Anastasia Pascu si Agathe German a obtinut medalia de bronz cu un punctaj final de 141.400, dupa echipele CS Farul Constanta (aur – 157.950) si CSN Cetate Deva (argint – 154.100). Iar in concursul de individual compus, barladeanca s-a clasat pe locul VII, cu media 50.900 (sarituri – 12.950, paralele – 11.500, barna – 13.250 si sol – 13.200). in finala de la barna, Laura Iacob a obtinut al doilea punctaj din concurs (13.266), cucerind medalia de argint si titlul de vicecampioana nationala. Iar la sol, s-a clasat pe locul VII, fiind punctata cu 12.900.

De mentionat ca Daniela Trica si-a inceput cariera in cadrul sectiei de gimnastica a CSS Barlad, sub indrumarea profesorilor Ana Maria si Liviu Iordache. Aproape un an si jumatate s-a antrenat la Centrul National Olimpic de Pregatire a Junioarelor Onesti, unde era inclusa in lotul national de junioare, iar acum doi ani a fost luata la lotul olimpic al Romaniei ce se pregateste la Deva, unde este inclusa in categoria Junioare I, nivel 6 (14-15 ani). Chiar daca nu se mai pregateste la Barlad, continua sa reprezinte orasul natal in competitiile sportive. Iar Laura Iacob s-a pregatit la CSS Barlad timp de aproximativ 5-6 ani, iar din 2012 s-a transferat la CSM Onesti. Dupa circa un an, a fost luata la lotul national de junioare ce se pregateste la Centrul National Olimpic de Pregatire a Junioarelor Onesti (judetul Bacau). Iar de vreo trei ani este componenta a lotului olimpic al Romaniei ce se pregateste la Centrul National Olimpic de Pregatire a Senioarelor Deva.